Клопотенко назвав найгірші продукти для дітей та розповів, що краще не готувати

Від харчування людини залежить її психологічне та фізичне здоров'я. Якщо ви їсте правильно – ваше тіло та мозок функціонують правильно. Для маленьких дітей це дуже важливо.

Які продукти краще ніколи не давати дітям розповів кулінар та ресторатор Євген Клопотенко.

"Це вже очевидно, що елементарне здорове харчування – менше солі з цукром і більше овочів та фруктів. Але є ще кілька речей, на які слід звернути увагу. Особливо, коли ви готуєте для дітей", - написав Клопотенко.

Головні поради щодо харчування для дітей

Сухі сніданки – це не добре, тому що в цих пачках багато цукру та трансжирів. В крайньому випадку можна самим зробити гранолу, де і гарна вівсянка буде, і рівень солодкого контролюєте.

Замість фруктових йогуртів – натуральний йогурт + свіжі/заморожені/сушені фрукти та мед. Тому що готові фруктові йогурти у банках містять багато цукру та крохмалю.

Солодощі – це добре. Але тоді не магазинні, а зроблені самостійно. І треба знати міру, звичайно.

Солодке газування – невидимий ворог. Ви не розумієте, але споживаєте багато цукру.

Більше білого нежирного м'яса, менше жирного червоного. Бо дитячому організму так буде легше.

Спробуйте не смажити, а запікати.