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Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета: готовится очень просто!

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Среда 17 ноября 2021 15:55
Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета: готовится очень просто! Фото: Клопотенко поделился рецептом оригинального паштета (instagram com klopotenko)
Автор: Людмила Жукова

Паштет из грибов и фасоли предлагает вам приготовить известный кулинар Евгений Клопотенко.

Рецепт повар опубликовал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для паштета

  • 200 г отварных опят
  • 200 г вареной фасоли
  • 1 лук
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • ½ ч. л. тмин
  • а 2 зубчика чеснока
  • багет или батон для подачи
  • 1-2 ст. л. сока лимона
  • соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления паштета из фасоли и грибов

Нарежьте маленькими кубиками белую луковицу. Разогрейте сковороду с 1-2 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким, но не пережарился. Раздавите 2 зубчика чеснока и бросьте к луку вместе с отварными и размороженными 200 г опят.

Предварительно отварите фасоль. Лучше использовать белую, потому что она имеет более мягкий вкус и структуру. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно регулировать консистенцию будущего паштета. Добавьте 200 г вареной фасоли в грибы с луком. Добавьте ½ ч. л. тмина, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1-2 минут.

Пересыпьте фасоль с грибами в чашу блендера и добавьте 1-2 ст. л. сока лимона для легкой кислинки и баланса вкуса. Перебейте фасоль с опятами блендером до однородной консистенции. Выбирайте время перебивания самостоятельно.

Добавьте в паштет подсолнечное масло, примерно 1 ст. л., чтобы смягчить структуру. Также самое время регулировать консистенцию отваром фасоли, если вы хотите сделать его немного более жидким. Подавайте готовый паштет с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом цветной капусты в духовке и добавил супер-соус.

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Евгений Клопотенко
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