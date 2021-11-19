Клопотенко запропонував приготувати салат з оселедцем: зробити дуже просто

Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує вам приготувати дуже простий, але смачний салат. У нього входить оселедець, картопля і зелена цибуля.

Для салату найкраще брати філе оселедця, а зелена цибуля продається навіть взимку в супермаркетах. Картоплю ви можете відварити, а також запекти.

Інгредієнт

2 філе оселедця

3 відварені картоплини

6 пір'я зеленої цибулі

6 гілочок петрушки

2 ст. л. ароматної соняшникової олії

мелений перець за смаком

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 3 картоплини і попередньо відваріть в підсоленій воді і середньому вогні. У мене на це пішло 25 хвилин. Дайте овочу повністю охолонути.

Коли картопля охолов, очистіть його і поріжте спочатку кружечками, а потім кожен кружечок на четвертинки.

Візьміть 6 пір'я зеленої цибулі і 6 гілочок петрушки, помийте і дрібно наріжте.

Візьміть 2 філе оселедця, наріжте невеликими шматочками, а потім всі інгредієнти змішайте в глибокій мисці або салатник. Заправте 2 ст.л. ароматної соняшникової олії, а також посоліть і поперчіть за смаком.

Салат з оселедцем від Клопотенко (фото: klopotenko.com)