Снігопади і сильні морози? Новий прогноз погоди на Новий рік 2023

Погода в Україні на Новий 2023-й рік обидва наших Різдва, не буде з лютими морозами, але незначне зниження температури наприкінці грудня все ж можливе.

Читайте нижче в матеріалі Styler, яких погодних сюрпризів нам варто чеати.

Так, за даними синоптиків Gismeteo (згідно з прогнозом для Києва), майже до кінця грудня нас чекає "коливання на нулі" вдень і невеликі заморозки вночі.

Різдво 25 грудня буде з відлигою.

27-30 грудня ймовірні морози близько -10 вночі і -5 вдень. Але 31 грудня - 1 січня температура знову підвищиться і таким буде перший тиждень січня.

Різдво 7 січня очікується з невеликими морозами, до -5 градусів вночі.

Що стосується опадів, то сильних снігопадів не очікується, здебільшого - мокрий сніг з дощем.

Прогноз для Києва на місяць (скріншот)

В Укргідрометцентрі попереджають, що грудень в цілому буде найм’якшим серед усіх зимових місяців.

Спираючись на прогноз Владислава Білика, начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, очікується, що найхолоднішим місяцем зими буде останній, оскільки наприкінці січня та на початку лютого ймовірні ультраполярні вторгнення холодного повітря, коли нічна температура опускається до -15 і навіть до -20.

Виходячи з цього, грудень буде найтеплішим місяцем цієї зими.

А от за книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, друга половина грудня очікується теплішою. У середині місяця ймовірна відлига, мокрий сніг.

Синоптик прогнозував, що погода без морозів протримається до кінця грудня, тож не факт, що 2023 рік вдасться зустріти зі снігом.