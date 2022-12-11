Клопотенко поделился рецептом Калиты, которую украинцы всегда готовили на Андрея

Традиционная украинская Калита - это обрядовый корж с отверстием посередине, которую украинцы всегда готовили к одному из любимых зимних праздников - Андрею Первозванному.

Что символизирует Калита

Этот корж должен быть в форме круга с отверстием посередине. В него продевали красную ленту и подвешивали Калиту к потолку во время вечерниц в ночь на 13 декабря.

Молодые ребята должны были поочередно попытаться откусить кусок такой лепешки, без помощи рук.

Важно это сделать не засмеявшись, да еще верхом на кочерге. Тем, кому это удается – судьба обещает счастливую женитьбу, а кто был не очень ловким – шел "от калиты" с вымазанным сажей лицом.

Конечно, незамужние молодые девушки наблюдали за этим действом, присматривая себе будущего мужа.

Рецепт непостной Калиты

Составляющие (на 1 большой корж)

350 г муки

200 мл молока

1 яйцо

50 г сливочного масла

3 ст. л. подсолнечного масла

3 ст. л. сахара

3 ст. л. меда

5 ст. л. мака

3 ст. л. грецких орехов

3 ст. л. изюма

1 ч. л. соды

1 ст. л. уксуса 9%

0,5 ч. л. соли

Для оформления:

3 ст. л. мака

100 г грецких орехов

6 ст. л. меда

Такова будет наша Калита (фото: klopotenko.com)

Пошаговое приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите 3 ст. л. изюма, промойте и высушите с помощью бумажного полотенца.

Возьмите сотейник и влейте в него 200 мл молока и прогрейте до появления пара над поверхностью – примерно до 70 градусов.

Добавьте в молоко 0,5 ч. л. соли, 50 г сливочного масла, 3 ст. л. подсолнечного масла, 3 ст. л. сахара и 3 ст. л. меда. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты растаяли и объединились.

Разбейте в смесь яйцо и снова перемешайте венчиком. Влейте 1 ст. л. уксуса 9% и добавьте 3 ст. л. грецких орехов, а также 3 ст. л. изюма и 3 ст. л. мака. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов в массе.

Возьмите миску и соедините 350 г муки и 1 ч. л. соды, а затем просейте в массу из молока, изюма, мака и других ингредиентов. Замесите липкое тесто.

Противень для выпечки застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Сформируйте из теста диск с отверстием посередине и выложите на противень. После этого корж посыпьте маком и украсьте орехами.

Выпекайте калиту в духовке в течение 25 минут при температуре 180 градусов. Но время приготовления будет зависеть от размера лепешки.

Как только калита приготовится, извлеките из духовки и, не снимая с противня, смажьте медом с помощью силиконовой кисточки.