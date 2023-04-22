Клопотенко поділився рецептом ідеального десерту, який ви захочете готувати щодня (відео)

Що потрібно

Для приготування візьміть:

15 яблук

500 грамів листкового дріжджового тіста

100 грамів вершкового масла

200 грамів цукру

1 чайна ложка сухої ромашки

Процес приготування

Першим кроком потрібно помити та почистити яблука. Відомо, що у шкірці яблук містяться всі вітаміни, проте сама шкірка може почати пригорати під час запікання. Поріжте яблука напівкільцями.

Далі змажте форму для випікання вершковим маслом. Зверніть увагу, що воно повинне бути кімнатної температури. Тепер рівномірно по формі висипте на масло цукор.

Наступним кроком викладіть яблука на суміші масла та цукру. Відправте їх у духовку на годину за температури 180 градусів. Під час запікання стежте за тим, що яблучний сік не витік з форми.

Тепер візьміть суху ромашку та посипте зверху карамелізовані яблука. Якщо хочете зробити десерт більш класичним, використайте корицю або ваніль. Відставте яблука, щоб вони ввібрали запах спецій.

Далі візьміть листкове тісто, яке ви придбали або приготували заздалегідь. Розкачайте його качалкою та накрийте зверху запечені яблука. Проштрикніть тісто виделкою, щоб пиріг пропікся всередині.

Знову відправте заготовку до духовки на годину. Коли пиріг буде готовим, дістаньте його, накрийте форму великою тарілкою та переверніть її.

Таким чином тісто опиниться внизу, а зверху будуть карамелізовані запечені яблука. Подавайте запашний пиріг зі шматочком холодного морозива та горнятком улюбленого напою.