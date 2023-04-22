Клопотенко поделился рецептом идеального десерта, который вы захотите готовить каждый день (видео)

Что нужно

Для приготовления возьмите:

15 яблок

500 грамм слоеного дрожжевого теста

100 граммов сливочного масла

200 граммов сахара

1 чайная ложка сухой ромашки

Процесс приготовления

Первым шагом следует помыть и почистить яблоки. Известно, что в кожуре яблок содержатся все витамины, однако сама кожура может начать пригорать во время запекания. Порежьте яблоки полукольцами.

Далее смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Обратите внимание, что оно должно быть комнатной температуры. Теперь равномерно по форме высыпьте на масло сахар.

Следующим шагом выложите яблоки на смесь масла и сахара. Отправьте их в духовку на час при температуре 180 градусов. При запекании следите за тем, что яблочный сок не вытек из формы.

Теперь возьмите сухую ромашку и посыпьте сверху карамелизированные яблоки. Если хотите сделать десерт более классическим, используйте корицу или ваниль. Отставьте яблоки, чтобы они впитали запах специй.

Далее возьмите слоеное тесто, которое вы приобрели или приготовили заранее. Раскатайте его скалкой и накройте сверху запеченные яблоки. Проткните тесто вилкой, чтобы пирог пропекся внутри.

Снова отправьте заготовку в духовку на час. Когда пирог будет готов, достаньте его, накройте форму большой тарелкой и переверните ее.

Таким образом тесто окажется внизу, а сверху будут карамелизированые запеченные яблоки. Подавайте душистый пирог с кусочком холодного мороженого и чашкой любимого напитка.