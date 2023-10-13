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Клопотенко поділився найкращими способами замороження фруктів та овочі на зиму

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 10:09
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Клопотенко поділився найкращими способами замороження фруктів та овочі на зиму Як заморожувати фрукти та овочі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Клопотенко

Заморожування овочів і фруктів - це хороший спосіб збереження вітамінів на зиму, особливо з несезонних продуктів. Кожен господар чи господиня самостійно вирішують, що саме вони хочуть зберегти на зиму. Але незалежно від цього є декілька надійних способів заморожування.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка ділиться лайфхаками та корисними порадами із заморожування.

Як заморожувати овочі

Для цього вам знадобляться ваші улюблені овочі, які ви хочете зберегти на зиму, та зіп-пакет. Помийте, очистьте та наріжте кубиками чи соломкою ваші овочі та просто складіть у пакет.

Використання зіп-пакетів помітно економить місце в морозильній камері та робить її вміст упорядкованим, тому обов'язково скористайтеся цим лайфхаком.

За таким самим принципом ви можете заморожувати й фрукти чи ягоди. Проте такі ягоди як полуниця варто купувати вже замороженими.

Річ у тім, що її збирають на полях і відразу кладуть у шокове замороження. А в домашніх умовах полуниця не замерзає відразу, а може ще певний час залишатися свіжою в морозильній камері. Це своєю чергою позначиться на її якості.

Які продукти заморожувати

Звісно, це питання ваших смаків. Але візьміть до уваги, що овочі та фрукти з невисоким рівнем щільності (кавун, помідор, огірок тощо) будуть довго заморожуватися, а потім втратять свою структуру.

Тому найкращими варіантами для заморожування є перець, кабачок, морква, гарбуз, баклажан, кукурудза, квасоля, горох, спаржа, броколі тощо.

Заморожене - це зіпсоване?

Запам'ятайте, що заморожені продукти - це не обов'язково зіпсована їжа. У супермаркетах є багато замороженої чи сильно охолодженої продукції, але це зовсім не означає знижену якість.

Заморожування - це дуже зручний спосіб для зберігання фруктів та овочів і забезпечення різноманітним харчуванням у холодну пору року.

Раніше ми розповідали, як правильно заморозити на зиму яблука.

А ще писали про те, як зберігати кукурудзу, щоб вона не втрачала смаку та аромату.

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фрукти Евгений Клопотенко