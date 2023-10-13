Клопотенко поделился лучшими способами заморозки фруктов и овощей на зиму

Замораживание овощей и фруктов - это хороший способ сохранения витаминов на зиму, особенно из несезонных продуктов. Каждый хозяин или хозяйка самостоятельно решают, что они хотят сохранить на зиму. Но независимо от этого существует несколько надежных способов замораживания.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Клопотенко делится лайфхаками и полезными советами по замораживанию.

Как замораживать овощи

Для этого вам понадобятся ваши любимые овощи, которые вы хотите сохранить на зиму, и зип-пакет. Помойте, очистите и нарежьте кубиками или соломкой овощи и просто сложите в пакет.

Использование зип-пакетов заметно экономит место в морозильной камере и делает его содержимое приведенным в порядок, поэтому обязательно воспользуйтесь этим лайфхаком.

По тому же принципу вы можете замораживать и фрукты или ягоды. Однако такие ягоды как клубника следует покупать уже замороженными.

Дело в том, что ее собирают на полях и сразу кладут в шоковую заморозку. А в домашних условиях клубника не замерзает сразу, а может еще некоторое время оставаться свежей в морозильной камере. Это в свою очередь скажется на ее качестве.

Какие продукты замораживать

Конечно, это вопрос ваших вкусов. Но учтите, что овощи и фрукты с невысоким уровнем плотности (арбуз, помидор, огурец и т. п.) будут долго замораживаться, а потом потеряют свою структуру.

Поэтому лучшими вариантами для замораживания являются перец, кабачок, морковь, тыква, баклажан, кукуруза, фасоль, горох, спаржа, брокколи и т. д.

Замороженное - это испорченное?

Запомните, что замороженные продукты - это не обязательно испорченная еда. В супермаркетах много замороженной или сильно охлажденной продукции, но это вовсе не означает пониженное качество.

Замораживание - это очень удобный способ хранения фруктов и овощей и обеспечения разнообразным питанием в холодное время года.