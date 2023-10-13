Як правильно заморозити яблука, щоб потім не довелося їх викидати

Яблука - корисний фрукт, який ми використовуємо цілий рік. Їх можна зберігати у свіжому вигляді, консервувати у вигляді компоту чи варення, а ще - заморозити, щоб взимку додавати літні сорти у напої чи випічку.

Як правильно заморозити яблука, щоб не втратили свою цінність та первісний вигляд, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Lifehacker.

Не всі яблука підходять

За словами експертів, не всі сорти яблук підходять для заморожування. Є ніжні сорти, які навіть при правильному підході можуть втратити свої властивості та смак після заморожування. Після розморожування такі яблука матимуть неприємну кашоподібну консистенцію.

Найкраще для заморожування брати сорти з твердою м'якоттю та хрусткою структурою. Однак варто враховувати, що будь-який сорт змінить свою структуру та смак після заморожування. Вода в яблуках розширюватиметься при замерзанні, перетворюючись на лід, який розриватиме клітинні стінки та розм'якшуватиме їх.

Такі яблука не підходять для перекушування, але відмінно підійдуть для випікання, приготування джемів та соусів чи напоїв.

Як підготувати яблука

Яблука можна заморозити цілими, але вони займатимуть багато місця і після розморожування їх складніше нарізати на скибочки. Тому найкращий варіант - заморозити скибочками.

Вам потрібно добре їх помити, вирізати серцевину, нарізати скибочками. Будьте обережні та не робіть часточки дуже тонкими, інакше при розморожуванні вони будуть дуже м'якими. Намагайтеся, щоб із середнього яблука у вас вийшло 12 скибочок, а з великого - 16.

Далі змішайте столову ложку лимонного соку зі склянкою води та занурте кожну скибочку в цю воду на хвилину. Це потрібно, щоб ваші часточки яблук не потемніли та зберегли свій смак.

Можна бланшувати яблука, щоб зупинити активність ферментів - занурить кожну скибочку на хвилину в киплячу воду, а потім занурить у холодну. Після будь-якого методу підготовки обов'язково просушіть кожну скибочку.

Заморожування яблук

Підготовлені яблука розкладіть на дошку так, щоб вони не стикалися і не злипалися. Дошку відправте в морозильну камеру на кілька годин. Потім складіть заморожені часточки у спеціальні пакети для заморожування та напишіть на кожному дату.

Заморожені скибочками яблука можна зберігати в морозильній камері в середньому до 9-12 місяців.