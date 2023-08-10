Ці прості способи допоможуть заморозити кукурудзу на зиму: її смак не зміниться

Свіжу кукурудзу важко знайти взимку, навіть у великих супермаркетах. Тому якщо вам не хочеться їсти консервовану кукурудзу, завжди можна заморозити свіжу у сезон.

Як це зробити, щоб зберегти усю користь продукту - читайте нижче.

Як правильно вибрати кукурудзу

Треба обов’язково обирати молоду кукурудзу, бо стара буде несмачною та надто жорсткою. Її необхідно почистити та промити водою.

Також важливо обирати соковиту та солодку кукурудзу. Визначити її смак дуже просто - достатньо спробувати кілька сирих зерен. Однак, якщо кукурудза лежить понад тиждень без холодильника, вона втрачає свою солодкість.

Заморожуйте цілими качанами

Якщо хочете їсти варену кукурудзу і взимку - можете заморозити її цілими качанами.

Треба покласти кукурудзу в кип’ячу воду, проварити 10 хвилин, потім остудити в крижаній воді, дати обсохнути і скласти в пакети або контейнери.

Тільки після цього качани можна відправляти на зберігання у морозильну камеру.

Коли вони знадобляться, просто закип’ятіть воду, покладіть заморожену кукурудзу і доведіть до кипіння, після чого варіть ще 15-20 хвилин. До того ж смак продукту взагалі не зміниться.

Як заморозити зерна кукурудзи

Такий спосіб заморозки ідеально підходить для приготування супів, запіканок, чи дитячого харчування. Відваріть кукурудзу до готовності, охолодіть і зріжте зерна.

Далі перекладіть охолоджені зерна в пакети із застібкою чи звичайні поліетиленові пакети й покладіть у морозильну камеру.

Кукурудзу треба зберігати в морозилці 8-12 місяців. Ні в якому разі не допускайте розморожування, бо якщо ви заморозите зерна вдруге - вони зіпсуються.

Чим корисна кукурудза

Кукурудза - це корисний продукт з багатим хімічним складом. Також вона позитивно впливає на кишківник. Це відбувається завдяки високому вмісту волокон, які містить кукурудза.

Користь кукурудзи для людини проявляється також для репродуктивної системи і зниження рівня холестерину. За це відповідає вітамін В9, а його у вареній кукурудзі доволі багато.

До того ж такий продукт підтримує здоров’я нервової системи. Така дія забезпечується комбінацією вітаміну В6 і магнію, які є в кукурудзі, особливо у молодій.