Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать самый настоящий хумус - классику ближневосточной кухни. Победитель МастерШеф уверяет, что приготовить божественный хумус в домашних условиях так же просто, как приготовить картофельное пюре. А может, даже проще.
Секретами хумуса ресторатор поделился на своем сайте.
Нут промойте несколько раз под проточной водой и замочите минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Тогда он быстрее сварится.
Варите нут в подсоленной воде до готовности. Проверить готовность можно надавливанием на горох, он должен легко расплющиться.
Слейте воду с нута в отдельную емкость. Отвар понадобится для того, чтобы регулировать консистенцию нашего хумуса.
К нуту добавьте готовую пасту тахини. Сейчас ее можно купить практически в любом супермаркете.
Далее добавьте раздавленные зубчики чеснока, соль и сок лимона.
Затем добавьте к нуту зиру и оливковое масло.
Переложите нут в чашу блендера. Измельчите все до однородной гладкой консистенции и попробуйте.
Доведите до вкуса солью и соком лимона, если это необходимо. Отваром отрегулируйте консистенцию - она должна напоминать густую сметану.
Хумус готов и его можно подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом.
Смотрите ниже видеорецепт от Евгения Клопотенко:
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