Клопотенко дал рецепт самого простого творожного печенья: три ингредиента и 15 минут на выпекание

Ресторатор Евгений Клопотенко дал рецепт вкуснейшего творожного печенья, в котором всего три основных ингредиента, а выпекается оно в духовке всего за 15-20 минут.

Кулинар рекомендует готовить такую выпечку соленой. Она придется по вкусу как взрослым, так и детям - особенно к сладкому чаю.

Ингредиенты для печенья:

Творог - 250 г

Мука - 150 г

Масло сливочное - 60-70 г

Соль - 1/2 ч. л.

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Фото: Таким будет наше печенье на выходе (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление выпечки

Духовку разогрейте до 180 градусов в режиме нижнего и верхнего нагрева. Если такого режима у вас нет, используйте стандартный режим. 60 г сливочного масла нагрейте до комнатной температуры, 150 г муки просейте через сито, чтобы тесто было более пышным.

В небольшую миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте муку, соль, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте 250 г творога и хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Сформируйте печенье руками, придавая ему произвольную форму, самая простая - круглая.

Главное, чтобы размер печенья не был слишком маленьким, иначе оно сильно пересохнет. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смажьте их подсолнечным маслом.

Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте 15-20 минут, пока оно не станет золотистого цвета.

Смотрите на видео, как приготовить эту вкусноту: