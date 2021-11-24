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Клопотенко поділився секретом справжнього хумуса: готувати простіше, ніж пюрешку!

Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Євген Клопотенко розповів, як зробити справжнісінький хумус - класику близькосхідної кухні. Переможець МастерШеф запевняє, що приготувати божественний хумус в домашніх умовах так само просто, як приготувати картопляне пюре. А може, навіть простіше.

Секретами хумуса ресторатор поділився на своєму сайті.

Інгредієнти:

  • Нут - 250 г
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Лимонний сік - 3 ст. л. (або за смаком)
  • Зіра - 1/3 ч. л.
  • Паста тахіні - 3 ст. л.
  • Оливкова олія - 3-4 ст. л.
  • Сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування хумуса

Нут промийте кілька разів під проточною водою і замочіть мінімум на 3-4 години, а краще на ніч. Тоді він швидше звариться.

Варіть нут в підсоленій воді до готовності. Перевірити готовність можна натисканням на горох, він повинен легко розплющитися.

Злийте воду з нуту в окрему ємність. Відвар знадобиться для того, щоб регулювати консистенцію нашого хумуса.

До нуту додайте готову пасту тахіні. Зараз її можна купити практично в будь-якому супермаркеті.

Далі додайте роздавлені зубчики часнику, сіль і сік лимона.

Потім додайте до нуту зіру і оливкову олію.

Перекладіть нут в чашу блендера. Подрібніть все до однорідної гладкої консистенції і спробуйте.

Доведіть до смаку сіллю і соком лимона, якщо це необхідно. Відваром відрегулюйте консистенцію - вона повинна нагадувати густу сметану.

Хумус готовий і його можна подавати до столу, збризнувши оливковою олією.

Дивіться нижче відеорецепт від Євгена Клопотенка:

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко дав рецепт найпростішого сирного печива, додавши туди всього три інгредієнта.

Також Євген Клопотенко розповів, як приготувати правильне картопляне пюре.

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Евгений Клопотенко