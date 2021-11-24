Клопотенко поділився секретом справжнього хумуса: готувати простіше, ніж пюрешку!

Кулінар Євген Клопотенко розповів, як зробити справжнісінький хумус - класику близькосхідної кухні. Переможець МастерШеф запевняє, що приготувати божественний хумус в домашніх умовах так само просто, як приготувати картопляне пюре. А може, навіть простіше.
Секретами хумуса ресторатор поділився на своєму сайті.
Нут промийте кілька разів під проточною водою і замочіть мінімум на 3-4 години, а краще на ніч. Тоді він швидше звариться.
Варіть нут в підсоленій воді до готовності. Перевірити готовність можна натисканням на горох, він повинен легко розплющитися.
Злийте воду з нуту в окрему ємність. Відвар знадобиться для того, щоб регулювати консистенцію нашого хумуса.
До нуту додайте готову пасту тахіні. Зараз її можна купити практично в будь-якому супермаркеті.
Далі додайте роздавлені зубчики часнику, сіль і сік лимона.
Потім додайте до нуту зіру і оливкову олію.
Перекладіть нут в чашу блендера. Подрібніть все до однорідної гладкої консистенції і спробуйте.
Доведіть до смаку сіллю і соком лимона, якщо це необхідно. Відваром відрегулюйте консистенцію - вона повинна нагадувати густу сметану.
Хумус готовий і його можна подавати до столу, збризнувши оливковою олією.
Дивіться нижче відеорецепт від Євгена Клопотенка:
Раніше ми писали, що Євген Клопотенко дав рецепт найпростішого сирного печива, додавши туди всього три інгредієнта.
Також Євген Клопотенко розповів, як приготувати правильне картопляне пюре.