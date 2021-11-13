Клопотенко раскрыл секрет идеального картофельного пюре: есть важное правило

Победитель шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре, чтобы оно получилось нежным, воздушным, и вам бы непременно захотелось повторить такой рецепт.

Об этом кулинар рассказал на своем сайте .

Важные правила приготовления пюре

Первое - тщательно очистите картофель от кожуры и "глазков". Выберите сорта с максимальным содержанием крахмала. В этом вам поможет мякоть - она должна быть желтого цвета.

Второе условие - заправка должна быть теплой. В пюре можно добавлять не только молоко и масло, можно сметану, сливки, йогурт и даже кокосовое масло. Сливочного масла в картофеле много не бывает. В идеале - пачка 200 г на килограмм картофеля.

Третье - кусочки нарезанного картофеля должны быть одинакового размера. Мелкие сварятся быстрее. При готовности они будут прокалываться ножом или вилкой, но не разваливаться.

Если хотите сохранить больше витаминов, картофель лучше всего отправить в кипящую воду. Мешать не стоит, накрыть крышкой и сделать средний огонь.

Специи. Картофель можно варить с чесноком, очищенным целым луком, несколькими листочками лаврового листа (но не много), душистым перцем или перцем-горошком.

Можно варить его в овощном, мясном бульоне и даже молоке.

Четвертое правило - разминать картофель лучше всего вручную, при помощи толкушки. Можно использовать миксер, но не блендер, иначе получите клейкую массу.

Ингредиенты для идеального пюре от Клопотенко:

Картофель - 1 кг

Сливочное масло - 200 г

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 2 шт.

Душистый перец - 3 шт.

Соль по вкусу

Пошаговое приготовление пюрешки

Очистите картофель и нарежьте приблизительно одинаковыми кусочками. Можно залить его на 20 минут холодной водой, чтобы уменьшить количество крахмала, но не обязательно. Кожуру - не выбрасывайте.

В воду с картофелем добавьте лавровый лист, чеснок и душистый перец. Варите до готовности. Затем уберите специи.

Добавьте сливочное масло: на 1 кг 200 г сливочного масла. Можно меньше или заменить растительным, но со сливочным конечно же вкуснее. Добавьте соль по вкусу.

"Мне нравится добавлять в картофельное пюре горячее молоко или сливки, чтобы пюре получилось более нежное. А вы можете даже йогурт или майонез", - посоветовал Клопотенко.

А с картофельными очистками можно "поиграть", как делают профессиональные шеф-повара. Их нужно залить молоком, проварить 5-7 минут после закипания на самом маленьком огне. Затем добавить это молоко к пюре, предварительно процедив через сито.

Порционно можно добавить сыр. Тертый пармезан - идеальный вариант.