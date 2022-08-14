Клопотенко поделился "секретным" рецептом консервирования помидоров

Победитель МастерШеф рекомендует добавлять в консервацию вместо обычного уксуса - яблочный, а кроме зонтиков укропа добавлять еще и семена, которые придадут более насыщенный вкус и аромат.

Ингредиенты на одну банку 1 л:

450 г круглых средних томатов

3 ст. л. кетчупа "чили"

400 мл воды

4 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

1 зонтик укропа

1 ч. л. сухих семян укропа

1 веточка листьев смородины (5 листочков)

3 горошины черного перца

3 горошины душистого перца

Пошаговый способ консервации

Сперва разогрейте духовку до температуры 180 градусов и поставьте чистую банку стерилизоваться на 20 минут. Крышку положите в кастрюлю с кипящей водой, пока она не понадобится.

Пока банки "готовятся", сделайте маринад. В небольшую кастрюлю влейте 400 мл воды, добавьте 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара и 3 ст. л. кетчупа "чили". Доведите до кипения и варите еще несколько минут, ингредиенты должны раствориться. Снимите с огня и добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса, перемешайте.

Приготовьте острый маринад (фото: klopotenko.com)

Помойте 450 круглых томатов среднего размера, удалите хвостики. Достаньте из духовки стерилизованную банку и выложите на дно вымытые 5 листочков смородины и зонтик укропа, по 3 горошины черного и душистого перцев и 1 ч. л. сухих семян укропа. Залейте томаты маринадом.

Залейте помидоры маринадом (фото: klopotenko.com)

Простерилизуйте банки. Поставьте их в большую кастрюлю с водой, она должна достигать примерно 1/3 высоты банки. Накройте стерилизованной крышкой, но не закручивайте.

Доведите до кипения и стерилизуйте еще 15 минут. После этого закрутите крышкой и дайте остыть. Переставьте для хранения в прохладное темное место.

Наша вкуснятина готова! (фото: klopotenko.com)