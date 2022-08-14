Клопотенко поділився "секретним" рецептом консервування помідорів

Переможець МастерШеф рекомендує додавати в консервацію замість звичайного оцту - яблучний, а окрім парасольок кропу додавати ще й насіння, яке надасть більш насиченого смаку та аромату.

Інгредієнти на одну банку 1 л:

450 г круглих середніх томатів

3 ст. л. кетчупу "чилі"

400 мл води

4 ст. л. яблучного оцту

2 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

1 парасолька кропу

1 ч. л. сухого насіння кропу

1 гілочка листя смородини (5 листочків)

3 горошини чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

Покроковий спосіб консервації

Спершу розігрійте духовку до температури 180 градусів та поставте чисту банку стерилізуватися на 20 хвилин. Кришку покладіть у каструлю з киплячою водою, допоки вона не знадобиться.

Поки банки "готуються", зробіть маринад. У невелику каструлю влийте 400 мл води, додайте 1 ч. л. солі, 2 ст. л. цукру та 3 ст. л. кетчупу "чилі". Доведіть до кипіння та варіть ще кілька хвилин, інгредієнти мають розчинитися. Зніміть з вогню та додайте 4 ст. л. яблучного оцту, перемішайте.

Приготуйте гострий маринад (фото: klopotenko.com)

Помийте 450 круглих томатів середнього розміру, видаліть хвостики. Дістаньте з духовки стерилізовану банку та викладіть на дно вимиті 5 листочків смородини та парасольку кропу, по 3 горошини чорного та духмяного перців та 1 ч. л. сухого насіння кропу. Залийте томати маринадом.

Залийте помідори маринадом (фото: klopotenko.com)

Простерилізуйте банки. Поставте їх у велику каструлю з водою, вона має сягати приблизно 1/3 висоти банки. Накрийте стерилізованою кришкою, але не закручуйте.

Доведіть до кипіння та стерилізуйте ще 15 хвилин. Після цього закрутіть кришкою та дайте охолонути. Переставте для зберігання у прохолодне темне місце.

Наша смакота готова! (фото: klopotenko.com)