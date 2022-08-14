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Клопотенко поділився "секретним" рецептом консервування помідорів

Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Рецептів консервації помідорів безліч, але деякі з них претендують на роль улюблених, які будуть повторюватися рік у рік. Пропонуємо вам спробувати закатати на зиму помідори "чилі" - з тим самим кетчупом, з яким українці вже давно готують огірки.

Рецепт з'явився на сайті відомого кулінара.

Переможець МастерШеф рекомендує додавати в консервацію замість звичайного оцту - яблучний, а окрім парасольок кропу додавати ще й насіння, яке надасть більш насиченого смаку та аромату.

Інгредієнти на одну банку 1 л:

Покроковий спосіб консервації

Спершу розігрійте духовку до температури 180 градусів та поставте чисту банку стерилізуватися на 20 хвилин. Кришку покладіть у каструлю з киплячою водою, допоки вона не знадобиться.

Поки банки "готуються", зробіть маринад. У невелику каструлю влийте 400 мл води, додайте 1 ч. л. солі, 2 ст. л. цукру та 3 ст. л. кетчупу "чилі". Доведіть до кипіння та варіть ще кілька хвилин, інгредієнти мають розчинитися. Зніміть з вогню та додайте 4 ст. л. яблучного оцту, перемішайте.

Приготуйте гострий маринад (фото: klopotenko.com)

Помийте 450 круглих томатів середнього розміру, видаліть хвостики. Дістаньте з духовки стерилізовану банку та викладіть на дно вимиті 5 листочків смородини та парасольку кропу, по 3 горошини чорного та духмяного перців та 1 ч. л. сухого насіння кропу. Залийте томати маринадом.

Залийте помідори маринадом (фото: klopotenko.com)

Простерилізуйте банки. Поставте їх у велику каструлю з водою, вона має сягати приблизно 1/3 висоти банки. Накрийте стерилізованою кришкою, але не закручуйте.

Доведіть до кипіння та стерилізуйте ще 15 хвилин. Після цього закрутіть кришкою та дайте охолонути. Переставте для зберігання у прохолодне темне місце.

Наша смакота готова! (фото: klopotenko.com)

Раніше ми писали, як законсервувати помідори "пелаті" у власному соку.

Також повідомлялося, як приготувати домашній кетчуп на зиму.

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