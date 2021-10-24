Клопотенко поділився рецептом ледачих голубців: просто, швидко і фантастично смачно!
Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати розкішні ледачі голубці. Це просто, неймовірно смачно і швидко. А основні інгредієнти всім знайомі – капуста, рис і фарш.
Про це кулінар розповів на своєму сайті.
Інгредієнти для голубців:
Рис – 125 г
Вода-250 г
Цибуля – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Вершкове масло – 50-70 г
Капуста білокачанна (маленька) – половина качана
Фарш Телячий або асорті – 500 г
Коріандр мелений – 1/2 ч. л.
Томати у власному соку – 400 г
Сметана – 200 г
Соняшникова олія – 2-3 ст. л.
Сіль і перець за смаком
Ось так буде виглядати готова страва:
Фото: ледачі голубці за рецептом Клопотенко (klopotenko.com)
Покрокове приготування
Добре промийте рис і залийте його холодною водою в співвідношенні 1:2. Підсоліть злегка і варіть 5 хвилин під закритою кришкою після закипання. Зніміть з вогню і залиште на 15 хвилин, щоб рис дійшов до готовності.
Тим часом підготуйте інші інгредієнти. Можна використовувати готовий яловичий телячий фарш або асорті. А можете приготувати його самостійно з 500 г пісної м'якоті свинини, знадобиться 500 г. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Моркву натріть на крупній тертці, а половину качана капусти наріжте подрібніше ножем.
Розтопіть 50-70 г вершкового масла на сковороді і припустіть цибулю до м'якості і прозорості. Додайте в сковороду моркву і тушкуйте 3 хвилини. Введіть нашатковану капусту і тушкуйте все разом до м'якості капусти протягом 5-7 хвилин, щоб голубці вийшли соковитими і ніжними. Час тушкування залежить від сорту капусти. Пробуйте її і тушкуйте трохи більше або трохи менше зазначеного часу. Доведіть овочі до смаку сіллю і перцем.
У великій мисці з'єднайте остиглий рис, фарш і зажарку. Додайте до голубців половину чайної ложки меленого коріандру.
Ретельно перемішайте і сформуйте невеликі ледачі голубці будь-якої форми, наприклад, у формі довгастих котлет.
Керамічну форму для запікання змастіть 2-3 ст. л. соняшникової олії і викладайте ледачі голубці в один шар дуже близько один до одного.
Для заливки з'єднайте попередньо нарізані томати у власному соку (400 г) з 200 г сметани. Додайте сіль і перець, добре перемішайте.
Цією сумішшю залийте форму з ледачими голубцями і запікайте в духовці на 180 градусах протягом 45-50 хвилин.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати розкішну шарлотку з яблуками.