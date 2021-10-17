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Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

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Воскресенье 17 октября 2021 19:02
Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Роман Мирончук

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как всего за полчаса приготовить невероятно вкусную и ароматную шарлотку с яблоками. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже новичок. К тому же можно экспериментировать с фруктами, заменив яблоки персиками, грушами, малиной, клубникой и даже ревенем. А тем самым секретным ингредиентом является… апельсиновый сок.

Об этом Клопотенко рассказал на своем личном сайте.

Ингредиенты:

  • Яблоки - 2-3 шт.
  • Апельсиновый сок - 2 ст. л.
  • Яйца - 5 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Мука - 200 г
  • Сливочное масло для смазывания формы - 20 г
  • Ванильный сахар - 10 г

Пошаговое приготовление шарлотки

Возьмите большую миску и вбейте в нее 5 яиц.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Добавьте в миску 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Почистите 2-3 яблока и нарежьте произвольными кусочками. Главное, чтоб они были приблизительно одинакового размера.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Сбрызните яблоки 2 ст. л. сока апельсина, чтоб они не потемнели. Далее притрусите яблоки 5 г ванильного сахара.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Взбейте миксером яйца с сахаром до появления белой пены. Дождитесь, пока яично-сахарная масса увеличится в объеме в 3-4 раза.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Аккуратно добавте 200 г муки и перемешайте лопаткой, пока мука полностью не вмешается в тесто.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Форму смажьте 20 г сливочного масла и слегка посыпьте мукой, делая так называемую "французскую рубашку".

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Выложите в форму тесто, разровняйте его лопаткой по всей площади формы.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки. Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции. При подаче посыпьте шарлотку сахарной пудрой, если есть желание.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотку с яблоками (видео: YouTube)

Ранее кулинар также представил рецепт яблочного пирога на кефире.

Мы также писали о том, что Клопотенко представил рецепт дерунов с фаршем.

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