Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!
Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как всего за полчаса приготовить невероятно вкусную и ароматную шарлотку с яблоками. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже новичок. К тому же можно экспериментировать с фруктами, заменив яблоки персиками, грушами, малиной, клубникой и даже ревенем. А тем самым секретным ингредиентом является… апельсиновый сок.
Об этом Клопотенко рассказал на своем личном сайте.
Ингредиенты:
- Яблоки - 2-3 шт.
- Апельсиновый сок - 2 ст. л.
- Яйца - 5 шт.
- Сахар - 200 г
- Мука - 200 г
- Сливочное масло для смазывания формы - 20 г
- Ванильный сахар - 10 г
Пошаговое приготовление шарлотки
Возьмите большую миску и вбейте в нее 5 яиц.
Добавьте в миску 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли.
Почистите 2-3 яблока и нарежьте произвольными кусочками. Главное, чтоб они были приблизительно одинакового размера.
Сбрызните яблоки 2 ст. л. сока апельсина, чтоб они не потемнели. Далее притрусите яблоки 5 г ванильного сахара.
Взбейте миксером яйца с сахаром до появления белой пены. Дождитесь, пока яично-сахарная масса увеличится в объеме в 3-4 раза.
Аккуратно добавте 200 г муки и перемешайте лопаткой, пока мука полностью не вмешается в тесто.
Форму смажьте 20 г сливочного масла и слегка посыпьте мукой, делая так называемую "французскую рубашку".
Выложите в форму тесто, разровняйте его лопаткой по всей площади формы.
Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки. Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции. При подаче посыпьте шарлотку сахарной пудрой, если есть желание.
Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотку с яблоками (видео: YouTube)
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