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Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 13:19
Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать самый настоящий хумус - классику ближневосточной кухни. Победитель МастерШеф уверяет, что приготовить божественный хумус в домашних условиях так же просто, как приготовить картофельное пюре. А может, даже проще.

Секретами хумуса ресторатор поделился на своем сайте.

Ингредиенты:

  • Нут - 250 г
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Лимонный сок - 3 ст. л. (или по вкусу)
  • Зира - 1/3 ч. л.
  • Паста тахини - 3 ст. л.
  • Оливковое масло - 3-4 ст. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление хумуса

Нут промойте несколько раз под проточной водой и замочите минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Тогда он быстрее сварится.

Варите нут в подсоленной воде до готовности. Проверить готовность можно надавливанием на горох, он должен легко расплющиться.

Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!

Слейте воду с нута в отдельную емкость. Отвар понадобится для того, чтобы регулировать консистенцию нашего хумуса.

К нуту добавьте готовую пасту тахини. Сейчас ее можно купить практически в любом супермаркете.

Далее добавьте раздавленные зубчики чеснока, соль и сок лимона.

Затем добавьте к нуту зиру и оливковое масло.

Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!

Переложите нут в чашу блендера. Измельчите все до однородной гладкой консистенции и попробуйте.

Доведите до вкуса солью и соком лимона, если это необходимо. Отваром отрегулируйте консистенцию - она должна напоминать густую сметану.

Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!

Хумус готов и его можно подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом.

Смотрите ниже видеорецепт от Евгения Клопотенко:

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко дал рецепт самого простого творожного печенья, добавив туда всего три ингредиента.

Также Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить правильное картофельное пюре.

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Евгений Клопотенко
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