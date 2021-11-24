Клопотенко поделился секретом настоящего хумуса: готовить проще, чем пюрешку!

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать самый настоящий хумус - классику ближневосточной кухни. Победитель МастерШеф уверяет, что приготовить божественный хумус в домашних условиях так же просто, как приготовить картофельное пюре. А может, даже проще.

Ингредиенты:

Нут - 250 г

Чеснок - 2-3 зубчика

Лимонный сок - 3 ст. л. (или по вкусу)

Зира - 1/3 ч. л.

Паста тахини - 3 ст. л.

Оливковое масло - 3-4 ст. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление хумуса

Нут промойте несколько раз под проточной водой и замочите минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Тогда он быстрее сварится.

Варите нут в подсоленной воде до готовности. Проверить готовность можно надавливанием на горох, он должен легко расплющиться.

Слейте воду с нута в отдельную емкость. Отвар понадобится для того, чтобы регулировать консистенцию нашего хумуса.

К нуту добавьте готовую пасту тахини. Сейчас ее можно купить практически в любом супермаркете.

Далее добавьте раздавленные зубчики чеснока, соль и сок лимона.

Затем добавьте к нуту зиру и оливковое масло.

Переложите нут в чашу блендера. Измельчите все до однородной гладкой консистенции и попробуйте.

Доведите до вкуса солью и соком лимона, если это необходимо. Отваром отрегулируйте консистенцию - она должна напоминать густую сметану.

Хумус готов и его можно подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом.

Смотрите ниже видеорецепт от Евгения Клопотенко: