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Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди "нестандартні" огірки

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Понеділок 29 листопада 2021 07:00
Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди "нестандартні" огірки Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розкрив секрет ідеального розсольнику - супу, який традиційно готують з солоними огірками. Але кулінар запропонував замінити огірки "нестандартними" маринованими.

Рецептом першої страви переможець МастерШеф поділився на своєму сайті.

"Я приготував розсольник на ребрах, з маринованими огірками, селерою і хріном. Мені подобається, коли цей суп густий, тому таке правило - максимум інгредієнтів і мінімум рідини", - розповідає ресторатор.

Це важливо!

Огірки для розсольнику можуть бути маринованими або солоними "бочковими". Головне - вони повинні бути щільними і хрусткими.

Класична крупа для приготування розсольнику - перлова. Але її цілком можна замінити рисом, гречкою, пшеницею і пшоном або зовсім без крупи - просто додати більше картоплі.

Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огірки

Фото: Ось так апетитно буде виглядати наш розсольник (klopotenko.com)

Інгредієнти для нашого розсольнику:

  • Яловичі кістки або ребра - 400-500 г
  • Ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • Перловка - 1/2 склянки
  • Невелика морква - 1 шт.
  • Картопля - 3 шт.
  • Мариновані огірки - 3 шт.
  • Розсіл - 100-150 мл
  • Корінь селери - 100 г
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Білий хрін - 1 ст. л.
  • Хмелі-сунелі - 2 щіпки
  • Соняшникова олія - 2 ст. л.
  • Петрушка - за бажанням
  • Сметана - за бажанням
  • Сіль - за смаком.

Покрокове приготування страви

Візьміть 1/2 склянки перлової крупи, промийте до чистої води і замочіть у воді приблизно на 1 годину. 

У каструлю додайте 2 ст. л. соняшникової олії і перекладіть туди 400-500 г яловичих кісток або ребер.

Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огіркиКлопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огірки

Візьміть 100 г кореня селери, 1 ріпчасту цибулю і 1 моркву. Овочі очистіть, і наріжте великими шматочками.

Додайте нарізані овочі в каструлю до м'яса. Обсмажте на середньому вогні до потемніння м'яса. 

Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огіркиКлопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огірки

Потім додайте 2 лаврових листки і залийте водою, щоб вона покривала овочі приблизно на 2 пальця. Якщо хочете більш рідкіий суп, додайте води більше.

Після закипання води варіть бульйон 20 хвилин на маленькому вогні. Потім витягніть з бульйону кілька шматків м'яса, щоб звільнити місце в каструлі для інших інгредієнтів. Візьміть 3 картоплі, очистіть і наріжте середніми кубиками. Додайте картоплю в каструлю. 

Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огірки

Додайте в каструлю перловку, а 3 маринованих огірка поріжте середнім кубиком, але поки не додавайте в суп. Обов'язково їх спробуйте і переконайтеся, що вони мають приємний смак і не зіпсують страву. 

Приблизно через 15 хвилин, коли картопля і перловка будуть майже готові, додайте огірки. 

Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огірки

Через 2-3 хвилини додайте в каструлю 100-150 мл розсолу, 2 дрібки хмелі-сунелі.

Посоліть за смаком, але врахуйте, що сіль була в огірках і розсолі, тому не перестарайтеся. Дайте розсольнику 5 хвилин настоятися. При подачі додайте трохи білого хрону в кожну тарілку, листя петрушки і сметану. 

Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди &quot;нестандартні&quot; огірки

Раніше Євген Клопотенко також розповів, як приготувати жовтий борщ.

Також кулінар поділився секретом справжнього хумуса, готувати який навіть простіше, ніж картопляне пюре.

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Евгений Клопотенко
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