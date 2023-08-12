Клопотенко назвав страви, які символізують бідність. Тут - шуба, шпроти на грінці і пельмені

Яка їжа символізує бідність

"90% того, що я коли-небудь їв, це повне г*вно, яке я ненавиджу і не хочу ніколи про це згадувати", - заявив шеф-кухар.

Він перелічив страви, які символізують бідність. До них він відніс: смажену рибу, шубу, олів'є, квашену капусту з огірками, гарячі шпроти на грінці з майонезом і часником, єврейський салат із сиру і часнику.

"А ще котлети, після яких 10 годин йде відрижка, бо у них було багато часнику. Також голубці з розвареним рисом і смердючою капустою. Манка, яка злипалася, чай з молоком. Котлети по-пожарськи і печінка, прожилки якої застрягали у зубах. А ще булочки з корицею, бо у ній багато цукру і він хрустів на зубах. І ромова баба, яка була полита цукровим сиропом і після неї, мабуть, наступав цукровий діабет. І кисіль такий, наче хтось тобі наплював у рота", - розповів Євген.

А ще капусняк, бо його давали і на весіллі, і на поминках. Також з бідністю асоціюються пельмені, батон з молоком і цукром.

"І це ще короткий список. Все, що я назвав - це зросійщені світові страви, окрім олів'є. Більшість страв були вкрадені, перероблені в гірший стан і кинуті людям, щоб вони не могли більше нічого їсти, окрім цих страв", - додав кухар.

Чому ці страви досі не втратили своєї популярності

"Ми, певно, ще будемо 20-30 років жити у парадигмі пострадянських правил життя. Більшість людей, які управляють країною, провели свою молодість у 90-х роках, а дитинство у Радянському Союзі. Як вони зараз можуть нести європейські цінності? Звичайно, що це майже неможливо", - розповів Клопотенко.

Також він наголосив, що люди звикли їсти ці страви, бо протягом всього життя нічого іншого не куштували.

"Інша їжа з'явилась тільки 15 років тому. Чому моя мама, чи мої друзі, яким там по 50 років, мають переходити на іншу їжу? Люди ж не будуть відмовлятись від цих страв, бо то ж єдина радість була. Я не готовий відмовлятись від своїх спогадів. Ти ж коли викидуєш (зі спогадів. - Ред) оцей батон із молоком і цукром - то наче дитинство своє викидуєш", - пояснює Євген.

Він зазначив, що якби був нормативний орган, який би якось роз'яснював, що ці всі страви вкрадені, ситуація була б іншою. Втім зараз на це у суспільстві нема запиту.