Клопотенко сказав, як Лобода може реабілітуватися перед українцями. Але вона цього не зробить

Зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що Світлана Лобода та інші українські зірки, які після 2014 року гастролювали в РФ, мали б визнати свою помилку, зректися російських пісень та попросити вибачення в українців, аби реабілітуватись у їхніх очах.

Чому Лобода не реабілітується перед українцями

"Хай Лобода вийде і скаже, що Путін лох і пішло все в ж*пу. Я українка. Всі російські пісні - пока. Я була дурою, нічого не розуміла, вибачте мені, що я була туп*рила. Тепер я хочу, щоб ви прийняли мене назад, бо я зрозуміла, що таке Україна і її сенс", - заявив Євген.

При цьому Клопотенко додав, що такі слова вона має ще й підтвердити діями.

"Якщо вона вдягає вишиванку і в ній ходить - це одне. А от якщо вона розуміє, чим живе суспільство і щось для цього робить, тоді - окей. Але ж ні... " - обурився Євген.

Він додає, що достатньо було б висловити свою позицію у трьох реченнях, але ні вона, ні інші зірки цього не зробили.

"Якби вона це сказала, вона була б нормальною. Але ж вона не нормальна, тому вона не може це сказати. І якщо вона скаже публічно, що вона проти всіх (росіян. - Ред.) і на х*р всіх пошле - тоді все буде чітко", - заявив Клопотенко.

З кого варто брати приклад Лободі

Клопотенко заявив, що найбільше із зірок після початку повномасштабної війни його приємно здивувала Даша Астаф'єва. Нагадаємо, що вона активно зайнялась волонтерством і завжди чітко озвучує свою патріотичну позицію. Він навіть порадив Лободі та українським зіркам, які гастролювали раніше в РФ, зараз брати приклад із Астаф'євої.

"Даша запустила багато проєктів, при чому ж українською мовою. Вона показала свою душу. От що треба було б зробити й іншим людям. Але вони цього не зроблять. Бо вже пізно. Вони зроблять це, коли вже буде перемога", - сказав Клопотенко.

Також він додав, що тих, хто раніше був "і нашим, і вашим" - зараз їх не чути.

"Ніхто до кінця не знає, що там з Винником. Скільки він мав мільйонів - скільки б він міг всього доброго зробити. А він просто плюнув на своїх. Але найгірше, що він повернеться і його знову будуть слухати", - заявив Євген.

Клопотенко зазначив, що деякі артисти переклали по кілька пісень українською мовою і "тихенько чекають, коли знову можна буде співати російською".