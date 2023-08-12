Клопотенко назвал блюда, которые символизируют бедность. Здесь - шуба, шпроты на гренке и пельмени

Какая еда символизирует бедность

"90% того, что я когда-нибудь ел, это полное г*вно, которое я ненавижу и не хочу никогда об этом вспоминать", - заявил шеф-повар.

Он перечислил блюда, которые символизируют бедность. К ним он отнес: жареную рыбу, шубу, оливье, квашеную капусту с огурцами, горячие шпроты на гренках с майонезом и чесноком, еврейский салат из сыра и чеснока.

"А еще котлеты, после которых 10 часов идет отрыжка, потому что у них было много чеснока. Также голубцы с разваренным рисом и вонючей капустой. Манка, которая слипалась и чай с молоком. Котлеты по-пожарски и печень, прожилки которой застряли в зубах А еще булочки с корицей, потому что в ней много сахара и он хрустел на зубах. И ромовая баба, которая была полита сахарным сиропом и после нее, видимо, наступал сахарный диабет. И кисель такой, будто кто-то тебе наплевал в рот", - рассказал Евгений.

А еще капустник, потому что его давали и на свадьбе, и на поминках. Также с бедностью ассоциируются пельмени, батон с молоком и сахаром.

"И это еще короткий список. Все, что я назвал - это русифицированные мировые блюда, кроме оливье. Большинство блюд были украдены, переработаны в худший вариант и брошены людям, чтобы они не могли больше ничего есть, кроме этих блюд", - добавил повар.

Почему эти блюда до сих пор не утратили своей популярности

"Мы, вероятно, еще будем 20-30 лет жить в парадигме постсоветских правил жизни. Большинство людей, управляющих страной, провели свою молодость в 90-х годах, а детство в Советском Союзе. Как они сейчас могут нести европейские ценности? Конечно, что это почти невозможно", - рассказал Клопотенко.

Также он подчеркнул, что люди привыкли есть эти блюда, потому что на протяжении всей жизни ничего другого не пробовали.

"Другая еда появилась только 15 лет назад. Почему моя мама, или мои друзья, которым там по 50 лет, должны переходить на другую пищу? Люди же не будут отказываться от этих блюд, потому что это единственная радость была. Я не готов отказываться от своих воспоминаний. Ты же когда выбрасываешь (из воспоминаний. - Ред.) этот батон с молоком и сахаром - то как детство свое выбрасываешь", - объясняет Евгений.

Он отметил, что если бы был нормативный орган, который как-то разъяснял, что все эти блюда украдены, ситуация была бы другой. Однако, сейчас на это в обществе нет запроса.