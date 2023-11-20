Клопотенко дав рецепт смачних та простих пряників на кефірі

Клопотенко рекомендує шоколад вибирати із вмістом какао-бобів не менше 70%, щоб ваші пряники вийшли по-справжньому шоколадними. З такої кількості інгредієнтів у нас вийде 16 штук.

Вам знадобляться

200 мл кефіру

1 ч. л. розпушувача

1 яйце

100 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

1 ч. л. кориці

80 г шоколаду

400 г борошна

3 ст. л. рослинної олії

30 г борошна для підпилу

Для глазурі:

300 г цукрової пудри

2 ст. л. лимонного соку

4 ст. л. води

Рецепт приготування

До 200 мл кефіру додайте 1 ч. л. розпушувача та перемішайте. 80 г шоколаду подрібніть ножем на дрібні шматочки.

Додайте до кефіру також 1 яйце, 100 г цукру, 3 ст. л. олії та по 1 ч. л. ванільного цукру та кориці, а також 80 г подрібненого шоколаду. Перемішайте. Поступово і помішуючи додайте до рідких інгредієнтів 400 г просіяного борошна.

Присипте робочу поверхню 30-ма г борошна та викладіть на неї тісто. Ретельно замісіть тісто (це займе приблизно 5-7 хв) та сформуйте з нього пласке коло. За допомогою скалки розкачайте тісто в пласт, товщиною 1 см. Щоб пласт при розкочуванні вийшов рівномірним, розмістіть його між 2 листами пергаментного паперу.

За допомогою склянки або металевої форми видавіть кружальця тіста. Застеліть деко пергаментним папером та викладіть на нього сформовані пряники. Випікайте пряники 20 хв при температурі 180 градусів. Дайте їм охолонути перед покриттям глазур’ю.

Для глазурі: до 300 г цукрової пудри додайте 2 ст. л. лимонного соку та 4 ст. л. води. Ретельно вимішайте глазур та полийте нею готові пряники.

Шоколадні пряники від Клопотенка (фото: klopotenko.com)