Клопотенко дав рецепт найніжнішої запіканки з гарбузом: пальчики оближете!
Осінь - це пора гарбузів. Тому поки цей овоч є сезонним, готуємо з ним якомога більше страв! Цього разу прекрасним варіантом стане сирна запіканка з гарбузом. А ті, хто не люблять гарбуз, навіть не помітять його присутність у страві.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати такий десерт.
Інгредієнти
Для приготування вам знадобиться:
- 500 грамів гарбуза
- 400 грамів кисломолочного сиру
- 2 яйця
- 2 столові ложки пшеничного борошна
- 3 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- 1 дрібка солі
- 20 грамів вершкового масла
- 30 грамів темного шоколаду
Цих пропорцій буде достатньо для форми розміром 22 на 14 сантиметрів.
Як готувати
Гарбуз помийте, розріжте та запечіть у духовці при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин. Овоч повинен стати м'яким.
Ложкою виберіть м'якуш у миску, додайте туди кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільного цукру та дрібку солі. Перемішайте та додайте борошно. Усі інгредієнти перебийте блендером до однорідності.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть суміш всередину.
Поставте запіканку в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів чи до появи рум'яної скоринки. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної палички. Проштрикніть нею запіканку: якщо паличка волога, тісто ще не готове.
За бажання можна прикрасити запіканку шоколадом і кликати всіх до столу.
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