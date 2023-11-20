Клопотенко дал рецепт вкусных и простых пряников на кефире

Клопотенко рекомендует шоколад выбирать с содержанием какао-бобов не менее 70%, чтобы ваши пряники получились по-настоящему шоколадными. Из такого количества ингредиентов у нас получится 16 штук.

Вам понадобятся

200 мл кефира

1 ч. л. разрыхлителя

1 яйцо

100 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. корицы

80 г шоколада

400 г муки

3 ст. л. растительного масла

30 г муки для подпила

Для глазури:

300 г сахарной пудры

2 ст. л. лимонного сока

4 ст. л. воды

Рецепт приготовления

К 200 мл кефира добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и перемешайте. 80 г шоколада измельчите ножом на мелкие кусочки.

Добавьте в кефир также 1 яйцо, 100 г сахара, 3 ст. л. растительного масла и по 1 ч. л. ванильного сахара и корицы, а также 80 г измельченного шоколада. Перемешайте. Постепенно и помешивая добавьте к жидким ингредиентам 400 г просеянной муки.

Присыпьте рабочую поверхность 30 г муки и выложите на нее тесто. Тщательно замесите тесто (это займет примерно 5-7 мин) и сформуйте из него плоский круг. С помощью скалки раскатайте тесто в пласт, толщиной 1 см. Чтобы пласт при раскатке получился равномерным, разместите его между 2 листами пергаментной бумаги.

С помощью стакана или металлической формы выдавите кружочки теста. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него сформованные пряники. Выпекайте пряники 20 мин при температуре 180 градусов. Дайте им остыть перед покрытием глазурью.

Для глазури: к 300 г сахарной пудры добавьте 2 ст. л. лимонного сока и 4 ст. л. воды. Тщательно вымешайте глазурь и полейте готовые пряники.

Шоколадные пряники от Клопотенко (фото: klopotenko.com)