Клопотенко дал рецепт вкусных и простых пряников на кефире

Приготовить дома вкусные пряники не составит вам труда, а если дома есть кефир – вам будет еще проще.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Евгения Клопотенко.
Клопотенко рекомендует шоколад выбирать с содержанием какао-бобов не менее 70%, чтобы ваши пряники получились по-настоящему шоколадными. Из такого количества ингредиентов у нас получится 16 штук.
Для глазури:
К 200 мл кефира добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и перемешайте. 80 г шоколада измельчите ножом на мелкие кусочки.
Добавьте в кефир также 1 яйцо, 100 г сахара, 3 ст. л. растительного масла и по 1 ч. л. ванильного сахара и корицы, а также 80 г измельченного шоколада. Перемешайте. Постепенно и помешивая добавьте к жидким ингредиентам 400 г просеянной муки.
Присыпьте рабочую поверхность 30 г муки и выложите на нее тесто. Тщательно замесите тесто (это займет примерно 5-7 мин) и сформуйте из него плоский круг. С помощью скалки раскатайте тесто в пласт, толщиной 1 см. Чтобы пласт при раскатке получился равномерным, разместите его между 2 листами пергаментной бумаги.
С помощью стакана или металлической формы выдавите кружочки теста. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него сформованные пряники. Выпекайте пряники 20 мин при температуре 180 градусов. Дайте им остыть перед покрытием глазурью.
Для глазури: к 300 г сахарной пудры добавьте 2 ст. л. лимонного сока и 4 ст. л. воды. Тщательно вымешайте глазурь и полейте готовые пряники.
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