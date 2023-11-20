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Клопотенко дал рецепт вкусных и простых пряников на кефире

Фото: Как приготовить пряники дома ( коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома вкусные пряники не составит вам труда, а если дома есть кефир – вам будет еще проще.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Евгения Клопотенко.

Клопотенко рекомендует шоколад выбирать с содержанием какао-бобов не менее 70%, чтобы ваши пряники получились по-настоящему шоколадными. Из такого количества ингредиентов у нас получится 16 штук.

Вам понадобятся

  • 200 мл кефира
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ч. л. корицы
  • 80 г шоколада
  • 400 г муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 30 г муки для подпила

Для глазури:

  • 300 г сахарной пудры
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 4 ст. л. воды

Рецепт приготовления

К 200 мл кефира добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и перемешайте. 80 г шоколада измельчите ножом на мелкие кусочки.

Добавьте в кефир также 1 яйцо, 100 г сахара, 3 ст. л. растительного масла и по 1 ч. л. ванильного сахара и корицы, а также 80 г измельченного шоколада. Перемешайте. Постепенно и помешивая добавьте к жидким ингредиентам 400 г просеянной муки.

Присыпьте рабочую поверхность 30 г муки и выложите на нее тесто. Тщательно замесите тесто (это займет примерно 5-7 мин) и сформуйте из него плоский круг. С помощью скалки раскатайте тесто в пласт, толщиной 1 см. Чтобы пласт при раскатке получился равномерным, разместите его между 2 листами пергаментной бумаги.

С помощью стакана или металлической формы выдавите кружочки теста. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него сформованные пряники. Выпекайте пряники 20 мин при температуре 180 градусов. Дайте им остыть перед покрытием глазурью.

Для глазури: к 300 г сахарной пудры добавьте 2 ст. л. лимонного сока и 4 ст. л. воды. Тщательно вымешайте глазурь и полейте готовые пряники.

Шоколадные пряники от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Раньше мы делились рецептом очень простого тыквенного супа, который согреет вас в холодные дни.

Также мы писали, Клопотенко дал рецепт нежнейшей запеканки с тыквой.

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рецепт рікЕвгений Клопотенко