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Дуже простий гарбузовий суп, який зігріє вас холодними днями

Середа 15 листопада 2023 09:26
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Дуже простий гарбузовий суп, який зігріє вас холодними днями Фото: Рецепт гарбузового супу (pixabay.com)
Автор: Styler
Експерт: Дарія Дорошкевич

Гарбуз - це джерело вітамінів, а суп з нього не тільки вас зігріє, а й порадує смакові рецептори. Приготувати його вдома дуже просто.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram блогера Дарини Дорошкевич.

Вам знадобиться

  • 1 гарбуз вагою 800 г
  • 1 великий солодкий перець
  • 1 великий томат
  • 1 велика цибулина
  • 2 великі зубчики часнику

Як приготувати суп

Очистіть гарбуз від насіння, наріжте шматками, полийте оливковою олією і запечіть в духовій шафі при температурі 180 градусів. До овочів додайте 500 мл кипʼяченої води і подрібнить в пюре. Додайте згодом 1/2 ч.ложки солі, 1 ч.ложку копченої паприки, 500 мл вершків (20%, але можна будь-якої жирності).

Перемішайте і поставте на плиту. Помішуйте, доведіть до перших ознак кипіння і зніміть. Кипʼятити категорично не треба.

"Консистенцію супу видно на відео, якщо хочете рідкіший- додайте більше води", - зауважила блогер.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт найніжнішої запіканки з гарбузом.

Раніше ми розповідали, як приготувати традиційну гарбузову кашу.

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