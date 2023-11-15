Дуже простий гарбузовий суп, який зігріє вас холодними днями

Гарбуз - це джерело вітамінів, а суп з нього не тільки вас зігріє, а й порадує смакові рецептори. Приготувати його вдома дуже просто.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram блогера Дарини Дорошкевич.

Вам знадобиться

1 гарбуз вагою 800 г

1 великий солодкий перець

1 великий томат

1 велика цибулина

2 великі зубчики часнику

Як приготувати суп

Очистіть гарбуз від насіння, наріжте шматками, полийте оливковою олією і запечіть в духовій шафі при температурі 180 градусів. До овочів додайте 500 мл кипʼяченої води і подрібнить в пюре. Додайте згодом 1/2 ч.ложки солі, 1 ч.ложку копченої паприки, 500 мл вершків (20%, але можна будь-якої жирності).

Перемішайте і поставте на плиту. Помішуйте, доведіть до перших ознак кипіння і зніміть. Кипʼятити категорично не треба.

"Консистенцію супу видно на відео, якщо хочете рідкіший- додайте більше води", - зауважила блогер.

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