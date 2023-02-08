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Клопотенко дав рецепт найсмачнішого тертого пирога, який ви коли-небудь куштували

Фото: Рецепт тертого пирога від Клопотенка (Скріншот із відео)
Автор: Styler

Тертий пиріг – це випічка, знайома нам із дитинства. Це смачний і простий пиріг, який раніше робили на маргарині чи вершковому маслі. Спробуйте приготувати ласощі на основі смальцю.

Рецептом смачного пирога з абрикосовим варенням поділився відомий кулінар Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти для пісочного тіста:

  • 450 г борошна
  • 200 г смальцю
  • 1-2 ст. л. цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 2 яйця
  • 10 г розпушувача
  • дрібка солі

Інгредієнти для начинки:

  • 600 г абрикосового варення

Покроковий рецепт приготування

У миску всипте 450 г борошна, додайте 200 г смальцю і два яйця. Додайте столову ложку цукру та ванільний цукор. Добре вимісіть тісто і розділіть його на три частини. Одну частину відправте в морозильну камеру, загорнувши у харчову плівку. А дві частини об'єднайте в одну - це буде основа вашого пирога.

Основа повинна полежати 20 хвилин у холодильнику, потім розкатайте її на пергаментному папері. Перекладіть тісто на деко, зверху викладіть варення. Візьміть частину тіста, яке було в морозилці, і натріть зверху пирога на тертці.

Поставте пиріг в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Витягніть пиріг з духовки та дайте йому охолонути. Смачного!

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, що треба їсти від втоми.

До речі, Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.

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рецептЕвгений Клопотенко