Клопотенко дав рецепт найсмачнішого тертого пирога, який ви коли-небудь куштували

Інгредієнти для пісочного тіста:

450 г борошна

200 г смальцю

1-2 ст. л. цукру

10 г ванільного цукру

2 яйця

10 г розпушувача

дрібка солі

Інгредієнти для начинки:

600 г абрикосового варення

Покроковий рецепт приготування

У миску всипте 450 г борошна, додайте 200 г смальцю і два яйця. Додайте столову ложку цукру та ванільний цукор. Добре вимісіть тісто і розділіть його на три частини. Одну частину відправте в морозильну камеру, загорнувши у харчову плівку. А дві частини об'єднайте в одну - це буде основа вашого пирога.

Основа повинна полежати 20 хвилин у холодильнику, потім розкатайте її на пергаментному папері. Перекладіть тісто на деко, зверху викладіть варення. Візьміть частину тіста, яке було в морозилці, і натріть зверху пирога на тертці.

Поставте пиріг в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Витягніть пиріг з духовки та дайте йому охолонути. Смачного!