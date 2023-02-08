Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, который вы когда-либо пробовали

Тертый пирог - это выпечка, знакомая нам из детства. Это вкусный и простой пирог, который ранее делали на маргарине или масле. Попробуйте приготовить лакомство на основе смальца.
Рецептом вкуснейшего тертого пирога с абрикосовым вареньем поделился звестный кулинар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.
Ингредиенты для начинки:
В миску всыпьте 450 граммов муки, добавьте 200 граммов смальца и два яйца. Добавьте столовую ложку сахара и ванильный сахар. Хорошо вымесите тесто и разделите его на три части. Одну часть отправьте в морозильную камеру, завернув в пищевую пленку. А две оставшиеся части объедините в одну - это будет основа вашего пирога.
Основа должна полежать 20 минут в холодильнике, потом раскатайте ее на пергаментной бумаге. Переложите тесто на противень, сверху выложите варенье. Возьмите часть теста, которое было в морозилке, и натрите его сверху пирога на терке.
Отправьте пирог в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Вытащите пирог из духовки и дайте ему остыть. Приятного аппетита!
Напомним, что Клопотенко рассказал, что нужно есть от усталости.
К слову, Клопотенко поделился крутым рецептом украинского блюда, которому 400 лет.