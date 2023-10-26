Клопотенко дав рецепт найніжнішої запіканки з гарбузом: пальчики оближете!

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

500 грамів гарбуза

400 грамів кисломолочного сиру

2 яйця

2 столові ложки пшеничного борошна

3 столові ложки цукру

1 чайна ложка ванільного цукру

1 дрібка солі

20 грамів вершкового масла

30 грамів темного шоколаду

Цих пропорцій буде достатньо для форми розміром 22 на 14 сантиметрів.

Як готувати

Гарбуз помийте, розріжте та запечіть у духовці при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин. Овоч повинен стати м'яким.

Ложкою виберіть м'якуш у миску, додайте туди кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільного цукру та дрібку солі. Перемішайте та додайте борошно. Усі інгредієнти перебийте блендером до однорідності.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть суміш всередину.

Поставте запіканку в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів чи до появи рум'яної скоринки. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної палички. Проштрикніть нею запіканку: якщо паличка волога, тісто ще не готове.

За бажання можна прикрасити запіканку шоколадом і кликати всіх до столу.