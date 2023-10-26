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Клопотенко дав рецепт найніжнішої запіканки з гарбузом: пальчики оближете!

Як приготувати сирну запіканку з гарбузом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Осінь - це пора гарбузів. Тому поки цей овоч є сезонним, готуємо з ним якомога більше страв! Цього разу прекрасним варіантом стане сирна запіканка з гарбузом. А ті, хто не люблять гарбуз, навіть не помітять його присутність у страві.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати такий десерт.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

  • 500 грамів гарбуза
  • 400 грамів кисломолочного сиру
  • 2 яйця
  • 2 столові ложки пшеничного борошна
  • 3 столові ложки цукру
  • 1 чайна ложка ванільного цукру
  • 1 дрібка солі
  • 20 грамів вершкового масла
  • 30 грамів темного шоколаду

Цих пропорцій буде достатньо для форми розміром 22 на 14 сантиметрів.

Як готувати

Гарбуз помийте, розріжте та запечіть у духовці при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин. Овоч повинен стати м'яким.

Ложкою виберіть м'якуш у миску, додайте туди кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільного цукру та дрібку солі. Перемішайте та додайте борошно. Усі інгредієнти перебийте блендером до однорідності. 

Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть суміш всередину.

Поставте запіканку в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів чи до появи рум'яної скоринки. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної палички. Проштрикніть нею запіканку: якщо паличка волога, тісто ще не готове.

За бажання можна прикрасити запіканку шоколадом і кликати всіх до столу. 

 

Раніше ми розповідали, як приготувати традиційну гарбузову кашу.

Читайте також, чим корисне гарбузове насіння та від яких хвороб воно захищає.

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приготування стравЕвгений Клопотенко