Клопотенко дал рецепт нежнейшей запеканки с тыквой: пальчики оближете!

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

500 граммов тыквы

400 граммов кисломолочного сыра

2 яйца

2 столовые ложки пшеничной муки

3 столовые ложки сахара

1 чайная ложка ванильного сахара

1 щепотка соли

20 граммов сливочного масла

30 граммов темного шоколада

Этих пропорций будет достаточно для формы размером 22 на 14 сантиметров.

Как готовить

Тыкву помойте, разрежьте и запеките в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. Овощ должен стать мягким.

Ложкой выберите мякоть в миску, добавьте туда творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте и добавьте муку. Все ингредиенты перебейте блендером до однородности.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите внутрь смесь.

Поставьте запеканку в духовку на 40 минут при 180 градусах или до появления румяной корочки. Проверить готовность можно с помощью деревянной палочки. Проткните ею запеканку: если палочка влажная, тесто еще не готово.

При желании можно украсить запеканку шоколадом и звать всех к столу.