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Найсмачніша гарбузова каша за бабусиним рецептом: правильні пропорції та спосіб приготування

Україна, Субота 21 жовтня 2023 07:44
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Найсмачніша гарбузова каша за бабусиним рецептом: правильні пропорції та спосіб приготування Як готувати гарбузову кашу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Гарбузова каша - це обов'язкова для приготування восени страва. Знайдіть на городі чи придбайте в магазині гарбуза та беріться до куховарства. Гарбузова каша за цим рецептом сподобається навіть тим дітям і дорослим, які байдужі до цього овочу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис фуд-блогера Anny Cooking ділиться рецептом традиційної гарбузової каші.

Інгредієнти

  • 500 грамів гарбуза
  • 100 грамів рису
  • 300 мілілітрів води
  • 400-500 мілілітрів молока
  • дві столові ложки цукру
  • щедра дрібка солі
  • масло, мед - для подачі

Замість однієї ложки звичайного білого цукру можете додати одну ложку ванільного для різноманіття смаку.

Спосіб приготування

Гарбуз очистьте та натріть на терці. У каструлю покладіть гарбуз, рис, воду, цукор і сіль. Усе це разом доведіть до кипіння.

Після закипання влийте в каструлю молоко та варіть на мінімальному вогні, час від часу помішуючи. Продовжуйте це робити протягом 25-30 хвилин.

Якщо каша занадто густа, додайте ще молока чи навпаки не підливайте. Усе залежить від ваших уподобань.

Коли каша стане однорідною, вимкніть вогонь і дайте їй трошки охолонути. Подавайте зі шматочком вершкового масла та ложкою меду.

До речі, раніше ми розповідали, як приготувати пухкі булочки у формі гарбуза з простих інгредієнтів.

Читайте також, чому гарбуз корисний, а кому його не можна їсти.

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