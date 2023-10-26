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Клопотенко дал рецепт нежнейшей запеканки с тыквой: пальчики оближете!

Украина, Четверг 26 октября 2023 21:02
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Клопотенко дал рецепт нежнейшей запеканки с тыквой: пальчики оближете! Как приготовить творожную запеканку с тыквой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler
Эксперт: Евгений Клопотенко

Осень - это пора тыкв. Поэтому пока этот овощ сезонный, готовим с ним как можно больше блюд! На этот раз прекрасным вариантом станет творожная запеканка с тыквой. А те, кто не любят тыкву, даже не заметят ее присутствие в блюде.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить такой десерт.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

  • 500 граммов тыквы
  • 400 граммов кисломолочного сыра
  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки пшеничной муки
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 1 щепотка соли
  • 20 граммов сливочного масла
  • 30 граммов темного шоколада

Этих пропорций будет достаточно для формы размером 22 на 14 сантиметров.

Как готовить

Тыкву помойте, разрежьте и запеките в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. Овощ должен стать мягким.

Ложкой выберите мякоть в миску, добавьте туда творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте и добавьте муку. Все ингредиенты перебейте блендером до однородности.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите внутрь смесь.

Поставьте запеканку в духовку на 40 минут при 180 градусах или до появления румяной корочки. Проверить готовность можно с помощью деревянной палочки. Проткните ею запеканку: если палочка влажная, тесто еще не готово.

При желании можно украсить запеканку шоколадом и звать всех к столу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить традиционную тыквенную кашу.

Читайте также, чем полезны тыквенные семечки и от каких болезней они защищают.

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приготування страв Евгений Клопотенко