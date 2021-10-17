Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотки с яблоками и секретным ингредиентом: готовим за 30 минут!

Ингредиенты:

Яблоки - 2-3 шт.

Апельсиновый сок - 2 ст. л.

Яйца - 5 шт.

Сахар - 200 г

Мука - 200 г

Сливочное масло для смазывания формы - 20 г

Ванильный сахар - 10 г

Пошаговое приготовление шарлотки

Возьмите большую миску и вбейте в нее 5 яиц.

Добавьте в миску 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли.

Почистите 2-3 яблока и нарежьте произвольными кусочками. Главное, чтоб они были приблизительно одинакового размера.

Сбрызните яблоки 2 ст. л. сока апельсина, чтоб они не потемнели. Далее притрусите яблоки 5 г ванильного сахара.

Взбейте миксером яйца с сахаром до появления белой пены. Дождитесь, пока яично-сахарная масса увеличится в объеме в 3-4 раза.

Аккуратно добавте 200 г муки и перемешайте лопаткой, пока мука полностью не вмешается в тесто.

Форму смажьте 20 г сливочного масла и слегка посыпьте мукой, делая так называемую "французскую рубашку".

Выложите в форму тесто, разровняйте его лопаткой по всей площади формы.

Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки. Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции. При подаче посыпьте шарлотку сахарной пудрой, если есть желание.

Клопотенко дал рецепт роскошной шарлотку с яблоками (видео: YouTube)