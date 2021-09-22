Самый простой яблочный пирог на кефире от Евгения Клопотенко: быстро и дешево!

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептом мегапростого яблочного пирога, тесто в котором сделано на основе кефира. Выпечка, уверяет победитель МастерШеф, готовится быстро, а на выходе - пальчики оближешь!

Об этому шеф-повар рассказал на своем личном сайте.

Кулинар говорит, что ему нравятся максимально простые пироги, которые можно быстро приготовить на завтрак. Один из таких - яблочный пирог на кефире. Все ингредиенты для него, скорее всего, найдутся в холодильнике.

Вот такой фантастический яблочный пирог может у вас получиться!

Ингредиенты для яблочного пирога:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 200 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Кефир - 250 мл

Сливочное масло - 50 г (плюс 20 г для смазывания формы)

Мука - 250 г

Соль - 1 щепотка

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Яблоки твердых сортов - 2-3 шт.

Молотая корица - 1 ч. л.

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление выпечки

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите емкость побольше и смешайте в ней 2 яйца и 200 г сахара. Если у вас есть кухонная машина, можете замесить тесто в ней.

Добавьте щепотку соли и 1 чайную ложку ванильного сахара. Тщательно взбейте все венчиком.

Добавьте 50 г размягченного сливочного масла и перемешайте массу до получения однородной консистенции.

Влейте в миску 250 мл кефира. Снова перемешайте венчиком до полного объединения.

Добавьте к массе 1 ч. л. разрыхлителя и перемешайте.

Просейте 250 г муки через сито и добавляйте ее в миску, постоянно перемешивая смесь венчиком.

Хорошо перемешайте массу до однородного состояния. Готовое тесто должно выйти достаточно густым, как очень густая сметана.

Возьмите форму для выпекания диаметром 24-26 см и застелите пергаментом. Смажьте ее внутри 20 г сливочного масла.

Возьмите 2-3 яблока, помойте, нарежьте дольками толщиной примерно 0,5 см. Если у яблок твердая кожура, их можно предварительно очистить, но не обязательно.

Влейте все тесто в форму для выпекания, чтобы оно равномерно распределилось по ней. При необходимости разровняйте массу ложкой.

Поверх теста выложите дольки яблок веером так, чтобы они заняли всю площадь пирога.

Посыпьте яблоки сверху 1 ч. л. молотой корицы и выпекайте в духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой. Всем приятного аппетита!