Клопотенко дав рецепт розкішної шарлотки з яблуками і секретним інгредієнтом: готуємо за 30 хвилин!

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як всього за півгодини приготувати неймовірно смачну і ароматну шарлотку з яблуками. Рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть новачок. До того ж можна експериментувати з фруктами, замінивши яблука персиками, грушами, малиною, полуницею і навіть ревенем. А тим самим секретним інгредієнтом є... апельсиновий сік.
Про це Клопотенко розповів на своєму особистому сайті.
Візьміть велику миску і вбийте в неї 5 яєць.
Додайте в миску 200 г цукру, 5 г ванільного цукру і дрібку солі.
Почистіть 2-3 яблука і наріжте довільними шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру.
Збризніть яблука 2 ст. л. соку апельсина, щоб вони не потемніли. Далі притрусіть яблука 5 г ванільного цукру.
Збийте міксером яйця з цукром до появи білої піни. Дочекайтеся, поки яєчно-цукрова маса збільшиться в об'ємі в 3-4 рази.
Акуратно додайте 200 г борошна і перемішайте лопаткою, поки борошно повністю не зайде в тісто.
Форму змастіть 20 г вершкового масла і злегка посипте борошном, роблячи так звану "французьку сорочку".
Викладіть у форму тісто, розрівняйте його лопаткою по всій площі форми.
Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука. Випікайте шарлотку в духовці при 180 градусах 30 хвилин в режимі конвекції. При подачі посипте шарлотку цукровою пудрою, якщо є бажання.
Клопотенко дав рецепт розкішної шарлотку з яблуками (відео: YouTube)
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Ми також писали про те, що Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем.