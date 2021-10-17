Клопотенко дав рецепт розкішної шарлотки з яблуками і секретним інгредієнтом: готуємо за 30 хвилин!

Інгредієнти:

Яблука - 2-3 шт.

Апельсиновий сік - 2 ст. л.

Яйця - 5 шт.

Цукор - 200 г

Борошно - 200 г

Вершкове масло для змазування форми - 20 г

Ванільний цукор - 10 г

Покрокове приготування шарлотки

Візьміть велику миску і вбийте в неї 5 яєць.

Додайте в миску 200 г цукру, 5 г ванільного цукру і дрібку солі.

Почистіть 2-3 яблука і наріжте довільними шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру.

Збризніть яблука 2 ст. л. соку апельсина, щоб вони не потемніли. Далі притрусіть яблука 5 г ванільного цукру.

Збийте міксером яйця з цукром до появи білої піни. Дочекайтеся, поки яєчно-цукрова маса збільшиться в об'ємі в 3-4 рази.

Акуратно додайте 200 г борошна і перемішайте лопаткою, поки борошно повністю не зайде в тісто.

Форму змастіть 20 г вершкового масла і злегка посипте борошном, роблячи так звану "французьку сорочку".

Викладіть у форму тісто, розрівняйте його лопаткою по всій площі форми.

Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука. Випікайте шарлотку в духовці при 180 градусах 30 хвилин в режимі конвекції. При подачі посипте шарлотку цукровою пудрою, якщо є бажання.

Клопотенко дав рецепт розкішної шарлотку з яблуками (відео: YouTube)