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Клопотенко дав рецепт розкішної шарлотки з яблуками і секретним інгредієнтом: готуємо за 30 хвилин!

Автор: Роман Мирончук

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як всього за півгодини приготувати неймовірно смачну і ароматну шарлотку з яблуками. Рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть новачок. До того ж можна експериментувати з фруктами, замінивши яблука персиками, грушами, малиною, полуницею і навіть ревенем. А тим самим секретним інгредієнтом є... апельсиновий сік.

Про це Клопотенко розповів на своєму особистому сайті.

Інгредієнти:

  • Яблука - 2-3 шт.
  • Апельсиновий сік - 2 ст. л.
  • Яйця - 5 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Борошно - 200 г
  • Вершкове масло для змазування форми - 20 г
  • Ванільний цукор - 10 г

Покрокове приготування шарлотки

Візьміть велику миску і вбийте в неї 5 яєць.

Додайте в миску 200 г цукру, 5 г ванільного цукру і дрібку солі.

Почистіть 2-3 яблука і наріжте довільними шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру.

Збризніть яблука 2 ст. л. соку апельсина, щоб вони не потемніли. Далі притрусіть яблука 5 г ванільного цукру.

Збийте міксером яйця з цукром до появи білої піни. Дочекайтеся, поки яєчно-цукрова маса збільшиться в об'ємі в 3-4 рази.

Акуратно додайте 200 г борошна і перемішайте лопаткою, поки борошно повністю не зайде в тісто.

Форму змастіть 20 г вершкового масла і злегка посипте борошном, роблячи так звану "французьку сорочку".

Викладіть у форму тісто, розрівняйте його лопаткою по всій площі форми.

Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука. Випікайте шарлотку в духовці при 180 градусах 30 хвилин в режимі конвекції. При подачі посипте шарлотку цукровою пудрою, якщо є бажання.

Клопотенко дав рецепт розкішної шарлотку з яблуками (відео: YouTube)

Раніше кулінар також представив рецепт яблучного пирога на кефірі.

Ми також писали про те, що Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем.

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питаниеЕвгений Клопотенко