Клиническая картина: Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет

Супрун поделилась важными рекомендациями
Уляна Супрун рассказала о жутких последствиях сахарного диабета, который, по словам эксперта, имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь. Об этом и.о. министра здравоохранения рассказала на своей странице в соцсети Facebook.
Эксперт утверждает, что уровень глюкозы в крови должен быть относительно постоянным. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций. Поэтому в нашем теле действует система инсулин-глюкагон, чтобы поддерживать необходимый уровень глюкозы. А вот нарушение баланса этой системы может вызвать сахарный диабет.
Далее Супрун рассказала, как проявляется диабет 1 типа. Она отметила, что это аутоиммунная болезнь, когда клетки иммунной системы атакуют бета-клетки поджелудочной железы. Так развивается нехватка инсулина, и человеку необходимо получать этот гормон извне.
"Диабет 1 типа возникает в детстве, хотя не всегда его диагностируют сразу. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. При нем бывает высокий уровень кетонов в крови, требует инъекций инсулина для контроля уровня сахара", - отмечает Супрун.
Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)
А вот диабет 2 типа часто диагностируют после 30. У больных диабетом 2 типа часто бывает избыточный вес, высокое давление и нарушен баланс холестерина. Диагноз можно установить на основании анализа крови и теста на чувствительность к глюкозе.
Далее эксперт добавила, что выделяют диабет типа 1,5, или латентный аутоиммунный диабет взрослых и диабет 3 типа, при котором возрастает вероятность развития болезни Альцгеймера.
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