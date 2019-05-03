Решайте сами: Супрун развеяла популярные мифы про алкоголь

Иллюстративное фото (pixabay)

Уляна Супрун напомнила также о том, что садиться за руль пьяным недопустимо

Уляна Супрун рассказала о вреде алкоголя для здоровья человека и развеяла несколько популярных мифов о его "позитивных" свойствах и побочных эффектах. И.о. главы Минздрава Украины опубликовала научно обоснованные факты о необратимых последствиях употребления алкоголя на здоровье на своей странице в Facebook.

Она призвала обратить на них внимание.

"А вы решайте сами, как лучше провести вечер пятницы и выходные", - доала она.

Одним из самых звестных утверждений является то, что якобы алкоголь спасает от депрессии. Супрун заявила, что на самом деле это не так.

Трезвенники и алкоголики имеют примерно одинаковые шансы развить депрессию - 70% и 80% соответственно. В то время, как люди, пьют бокал вина каждый день, самые низкие шансы.

"Но люди часто не пьют вынужденно: из хронические болезни или нехватки денег, поэтому могут впасть в депрессию не из-за недостатка этилового спирта в крови, а через свою жизненную ситуацию и недостаток общения с друзьями в кабаке. Важно различать причины и последствия", - написала она.

Еще один популярный миф - что нужно просто "уметь пить".

Если вы пьете, и не пьянеете, значит, ваши ферменты алкогольдегидрогеназы умело разрушают алкоголь. Между тем человек продолжает "накидываться", потому что не чувствует опьянения и думает, что все под контролем. Но спирт в печени становится уксусным альдегидом - соединением также токсичной для организма. И разрушать его должны уже другие ферменты, которые могут действовать медленно.

"Лучше "не уметь пить", то есть иметь малоэффективные алкогольдегидрогеназы и рано останавливаться", - подчеркнула Супрун.

Безопасной дозы алкоголя не существует, отметила и.о.главы Минздрава.

Как бы мы ни старались пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы.

"Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и абдоминального ожирения. Кроме этого, алкоголь ухудшает поглощение витаминов кишечником", - объяснила она.

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Распространенное утверждение, что алкоголь продлевает жизнь, Супрун тоже назвала неправдой.

"Наоборот. Пресса и блоги распространяют миф, будто кофе и алкоголь продлевают жизнь - долгожители пьют и то, и другое. Но это искривление и искажение информации. Ровесники века с рюмкой и чашкой просто имеют хорошие гены, и, вероятно, другие бонусы бытия", - написала она.

Также Супрун призвала не сочетать кофе и алкоголь.

"Это официальный запрет, в дополнение к тому, что алкоголь вреден", - добавила она.

В случае похмелья кофе помогает не всем. С другой стороны, кофеин помогает преодолеть абстинентный синдром, то есть если человек пил и вдруг решил завязать. Кроме этого, кофе существенно снижает риск рака печени, особенно у людей, переболевших гепатитом С и злоупотребляют алкоголем, но если они уже не пьют, объяснила Супрун.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Также она указала на то, что мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному.

В частности, у женщин, страдающих алкоголизмом, в мозгу существенные увеличены участки, отвечающие за удовольствие и поощрения поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больше выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин. Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин. Также ученые считают, что мозг женщин более уязвим к повреждению алкоголем", - говорится в сообщении.

Алкоголь ухудшает способность рассуждать логически и рационально, напомнила Супрун.

"Часто при этом активируется рискованное сексуальное поведение, то есть незащищенный секс со случайными партнерами. С другой стороны, падение давления из-за сильной интоксикации иногда делает эрекцию невозможной, а алкоголизм считают предиктором (точным предвестником) сексуальных проблем. Помните об этом", - написала и.о.главы Минздрава Украины.

Алкоголь меняет работу генов, вовлеченных в обмен холестерина, поддержание целостности сосудов, нейропластичности, и рецепторов нейромедиаторов, рассказала Супрун.

Эти изменения называются эпигенетические, то есть этаж генов нанесли метки, которые изменили активность генов. Достаточно часто эпигенетические изменения длительные и даже могут передаваться следующим поколениям. Алкоголизм призвозводить к тому, что гены запускают различные процессы - мозг хуже контролирует поведение, уровень холестерина и воспалительный фон в теле растут. Часто это сочетается с накоплением висцерального жира - универсального указателя ранней смертности, особенно у мужчин.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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