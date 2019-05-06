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К чему могут привести укусы насекомых: Комаровский шокировал заявлением

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 21:48
К чему могут привести укусы насекомых: Комаровский шокировал заявлением
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, как действовать, если укусило насекомое

Евгений Комаровский рассказал о шокирующих последствиях, к которым может привести укус насекомого. Также доктор поделился в Instagram рекомендациями, соблюдение которых, поможет избежать неприятностей.

По словам Комаровского, реагируя на укусы насекомых, следует учитывать две возможных ситуации:

  1. Реакция организма - ответ на воздействие яда конкретного насекомого.
  2. У человека имеет место аллергия, т.е. повышенная чувствительность к одному из компонентов яда конкретного насекомого. 

При отсутствии аллергии - ситуация вполне управляема, и не столь опасна. Однако, в любом случае, после укуса желательно приложить что-нибудь холодное, а в дальнейшем воспользоваться противоаллергическими мазями.

К чему могут привести укусы насекомых: Комаровский шокировал заявлениемЕвгений Комаровский (Коллаж РБК-Украина)

"Если же есть аллергия - без медицинской помощи обойтись бывает сложно. По крайней мере, если у близких родственников или у данного дитя были выраженные реакции на укусы", - прокомментировал Комаровский.

Также эксперт отметил, что родителям стоит тщательнее готовиться перед поездкой на природу и положить в аптечку все необходимое, чтобы в случае чего была возможность помочь ребенку.

Ранее, доктор Комаровский рассказал, что делать в случае аллергии на животных. Также доктор развенчал распространенный миф, который чаще всего можно услышать касательно данного заболевания. 

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации.

Напомним, недавно доктор Комаровский развеял популярные заблуждения о дезинфекции воды.

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