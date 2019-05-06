Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ: все подробности

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун раскритиковала популярные блоги

Уляна Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. Она считает, что большинство таких "экспертов" распространяют недостоверную информацию, которая может навредить. Об этом сообщается в социальной сети Facebook.

По словам Супрун, ранее учеными был проведен анализ, в ходе которого выяснилось, что только в одном из девяти блогов информация была научно обоснованной и отвечала критериям ведущих организаций в области здорового питания.

Для исследования выбрали 9 топовых блогов страны с количеством фолловеров - более 80 тысяч человек. Далее был проведен анализ публикаций на достоверность за промежуток времени с мая по июнь 2018 года. Результаты оказались весьма плачевными.

Фото : (facebook.com/ulanasuprun)

Что же оказалось не так с популярными блогами?

Большинство из них высказывали свое мнение как факт.

Их советы не соответствовали критериям здорового питания.

Они описывали оговорки к тому или иному продукту, которые могут быть опасны для здоровья.

Не предоставляли достоверных источников информации.

"Сейчас трудно оценить, какие последствия повлекло распространение советов из этих блогов. Понятно точно, что авторы будут пытаться защитить свое право на свободу слова и свободное распространение информации. Впрочем, это никак не нивелирует факта распространения лжи", - отмечает эксперт.

Также Супрун отметила, что на данный момент важно критически относиться к любой информации и не доверять свое здоровье кому попало.

Напомним, Супрун рассказала, что делать при укусе животного.

Ранее Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции.

Мы писали, что Супрун сделала важное предупреждение. Она утверждает, что из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема.