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Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ: все подробности

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 08:32
Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ: все подробности
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун раскритиковала популярные блоги

Уляна Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. Она считает, что большинство таких "экспертов" распространяют недостоверную информацию, которая может навредить. Об этом сообщается в социальной сети Facebook.

По словам Супрун, ранее учеными был проведен анализ, в ходе которого выяснилось, что только в одном из девяти блогов информация была научно обоснованной и отвечала критериям ведущих организаций в области здорового питания.

Для исследования выбрали 9 топовых блогов страны с количеством фолловеров - более 80 тысяч человек. Далее был проведен анализ публикаций на достоверность за промежуток времени с мая по июнь 2018 года. Результаты оказались весьма плачевными.

Супрун &quot;разнесла&quot; блогеров, пропагандирующих ЗОЖ: все подробности

Фото : (facebook.com/ulanasuprun)

Что же оказалось не так с популярными блогами?

  • Большинство из них высказывали свое мнение как факт.
  • Их советы не соответствовали критериям здорового питания.
  • Они описывали оговорки к тому или иному продукту, которые могут быть опасны для здоровья.
  • Не предоставляли достоверных источников информации.

"Сейчас трудно оценить, какие последствия повлекло распространение советов из этих блогов. Понятно точно, что авторы будут пытаться защитить свое право на свободу слова и свободное распространение информации. Впрочем, это никак не нивелирует факта распространения лжи", - отмечает эксперт.

Также Супрун отметила, что на данный момент важно критически относиться к любой информации и не доверять свое здоровье кому попало.

Напомним, Супрун рассказала, что делать при укусе животного.

Ранее Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. 

Мы писали, что Супрун сделала важное предупреждение. Она утверждает, что из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема. 

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