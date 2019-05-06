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Снижает риск ранней смерти: украинцам рассказали о чудо-напитке

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 10:59
Снижает риск ранней смерти: украинцам рассказали о чудо-напитке
Коллаж РБК-Украина

Эксперты сообщили, что поможет дожить до 99 лет

Чудо - напитком, который помогает снизить вероятность преждевременной смерти, по мнению ученых, является вино. Об этом сообщил информационный портал Independent.

Исследователи изучили данные обследования здоровья 333 тысяч взрослых американцев, наблюдая за ними около восьми лет. Таким образом эксперты решили изучить, как отношение американцев к употреблению алкоголя повлияло на их шансы дольше прожить.

Снижает риск ранней смерти: украинцам рассказали о чудо-напиткеФото: (pixabay.com)

По заключению исследователей, в сравнении с людьми, которые никогда ранее не употребляли спиртного, умеренно пьющие были менее подвержены риску умереть от сердечных заболеваний.

Однако, важно помнить, что алкоголь следует пить в умеренных дозах. Поскольку чрезмерное употребление спиртных напитков уже не несет никакой пользы, вызывая заболевания печени, сердца и некоторых видов рака. 

Напомним, что Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ. Отмечается, что учеными был проведен анализ, в ходе которого выяснилось, что только в одном из девяти блогов информация была научно обоснованной и отвечала критериям ведущих организаций в области здорового питания.

Также эксперт развеяла популярные мифы про алкоголь. И.о. главы Минздрава Украины опубликовала научно обоснованные факты о необратимых последствиях употребления спиртных напитков.

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