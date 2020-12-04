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Экологи забили тревогу: под Одессой лиман покрылся неизвестным веществом

Одесса, Пятница 04 декабря 2020 14:26
Экологи забили тревогу: под Одессой лиман покрылся неизвестным веществом
Лиман под Одессой стал зеленого цвета (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Хаджибейский лиман под Одессой неожиданно поменял цвет и стал зеленым. Такое впечатление, что на поверхности воды разлили маслянистое вещество. Один из отдыхающих сделал фото необычного явления и уже на следующий же день на место приехали экологи с инспекцией.

Как сообщает ТСН, в пробах воды химических веществ и превышения норм загрязнения не обнаружили. Ученые предполагают, что такой цвет лиман приобрел из-за аномально-теплой погоды.

"Важно определить, что же это за водоросли — это сине-зеленые, цианобактерии или другие виды. Почему это важно потому, что продолжается промысел рыбы в Хаджибеевском лимане. Поэтому, если это токсичные организмы, то необходимо прекращать промысел, необходимо изымать продукцию", — рассказал биолог Владислав Балинский.

Морские биологи тоже считают, что водоросли на воде возникли из-за теплой температуры воздуха и моря.

Под Одессой позеленел Хаджибейский лиман

Как мы сообщали ранее, города на Донбассе могут уйти под воду. Об этом предупреждают украинские ученые и приводят в пример страшные последствия после консервации шахт, произошедших в 90-х годах.

Читайте также, специалисты Чернобыльской АЭС рассказали, что произошло с радиацией.

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