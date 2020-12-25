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Кліматолог розповіла, коли в Україні зникне питна вода: серйозна проблема

П'ятниця 25 грудня 2020 13:12
Кліматолог розповіла, коли в Україні зникне питна вода: серйозна проблема
Питна вода в Україні зникає (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Питна вода в Україні може зникнути найближчим часом. Більше того, уже сьогодні експерти спостерігають різке зменшення водних запасів у нашій країні. Це - наслідки кліматичних змін.

В ефірі "Апостроф Live" відома кліматолог Віра Балабух розповіла, що спричиняє скорочення водних запасів в Україні, а також, які області першими відчують на собі дефіцит.

"Вода вже зараз зникає. Україна взагалі не дуже забезпечена питною водою. Ми говоримо про те, що ці зміни клімату, які зараз відбуваються і пришвидшуються, в Україні відбуваються вдвічі швидше, ніж на нашій планеті", - говорить спеціаліст.

Ці кліматичні зміни призводять до того, що води стає все менше і менше.

"Вже зараз це досить серйозна проблема. Особливо це величезна проблема для східних областей України, де і до цього був великий дефіцит", - зауважила Балабух.

При цьому, говорить кліматолог, проблема полягає не лише в тому, що не вистачає самої води. Бо разом з тим змінюється якість питної води - вона стає дуже замінералізованою, що може негативно сказатися на організмі і здоров'ї людини.

Віра Балабух спрогнозувала, коли в Україні може зникнути питна вода

Раніше екологи забили на сполох через те, що під Одесою лиман покрився невідомою речовиною.

Також ми писали, що вчені придумали, як побороти зміни клімату за допомогою пива і чіпсів.

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