Климатические удары опережают прогнозы: ученые бьют тревогу

Глобальное потепление и ускорение климатических воздействий от таяния ледниковых покровов привело к подъему уровня моря и экстремальным погодным условиям. Также повысилась средняя температура в мире на 1,1 С по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 годв) и на 0,2 С теплее, чем в 2011-2015 годах.

Об этом говорится в отчете United in Science, составленном Всемирной Метеорологической Организацией ООН с подробной информацией о состоянии климата и указанием тенденции по выбросам и концентрации в атмосфере основных парниковых газов.

Документ будет представлен на Саммите ООН по изменению климата. В отчете подчеркивается очевидный и растущий разрыв между согласованными целями по борьбе с глобальным потеплением и реальностью.

Ученые подчеркивают необходимость фундаментальных социально-экономических преобразований и мер по сокращению выбросов углерода в ключевых секторах (землепользование и энергетика) для предотвращения опасного глобального потепления с потенциально необратимыми последствиями.

Оценка ведущих мировых экспертов по климату и научных организаций дана не только перед саммитом ООН, но и на фоне массовых акций во всем мире относительно "климатического удара". Тогда генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о "климатической чрезвычайной ситуации". Также он призвал мировых лидеров "не приезжать на Саммит с красивыми речами… приезжайте с конкретными планами".

Ученые заявили о резких темпах климатических изменений (twitter.com/UN_News_Centre)

В докладе ученые отмечают, что климатические изменения сильнее и быстрее, чем указывалось в оценках и прогнозах 10-летней давности. Так, сейчас существует реальный риск пересечения критических переломных моментов.

Например, в отчете показано, что средняя глобальная температура за 2015–2019 года находится на уровне, который является самым теплым из всех аналогичных периодов за всю историю наблюдений. В настоящее время он оценивается на 1,1 C (плюс-минус 0,1 C) выше, чем в доиндустриальные (1850–1900) времена.

Фото: twitter.com/WMO

Широко распространенные и продолжительные волны тепла, рекордные пожары и другие разрушительные явления, такие как тропические циклоны, наводнения и засуха, оказали серьезное воздействие на социально-экономическое развитие и окружающую среду. Более того, поскольку изменение климата усиливается, города особенно уязвимы к таким воздействиям, как тепловой стресс, и могут играть ключевую роль в сокращении выбросов на местном и глобальном уровнях.

На этом фоне достижение целей, установленных Парижским соглашением 2015 года, требует незамедлительных и всеобъемлющих действий, охватывающих глубокую декарбонизацию, дополненную политическими мерами, защитой и улучшением поглотителей углерода и биоразнообразия, а также усилиями по удалению CO2 из атмосферы.

Видео: YouTube / World Meteorological Organization - WMO

Как сообщалось ранее, поднятие уровня Мирового океана вследствие глобального потепления приведет к масштабным последствиям для нашей планеты и повлечет за собой затопление целых городов, промышленных и экологически опасных объектов, в том числе и в Украине. Экологи рассказали, что в прогнозируемой зоне затопления в нашей стране - 590 населенных пунктов.