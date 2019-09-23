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Последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю, - ООН

Новости » Общество    23.09.2019 - 09:20
Последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю, - ООН
Фото: климатические протесты (twitter.com.franceinter)

Средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период

Последние пять лет, с начала 2015 года до конца 2019 года, станут самым горячим периодом за всю историю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации ООН (WMO).

Как сообщается, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах.

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, которые уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Кроме того, исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, которое раньше составляло три миллиметра в год, сейчас увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Доклад был опубликован в преддверии саммита ООН по вопросам климата, который начнется сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорке. Целью мероприятия, организованного генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, является призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия присоединится к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязуются прекратить использование энергии из угля. Отказ от использования угля является главным элементом для глобальной защиты климата.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. В это время американский лидер будет принимать участие в сессия по вопросам религиозной свободы.

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