Кліматичні удари випереджають прогнози: вчені б'ють на сполох

Глобальне потепління і прискорення кліматичних впливів від танення льодовикових покривів призвело до підйому рівня моря і екстремальних погодних умов. Також підвищилася середня температура у світі на 1,1 С порівняно з доіндустріальним періодом (1850-1900 року) і на 0,2 С тепліше, ніж у 2011-2015 роках.

Про це йдеться у звіті United in Science, складеному Всесвітньою Метеорологічною Організацією ООН із докладною інформацією про стан клімату і зазначенням тенденції по викидам і концентрації в атмосфері основних парникових газів.

Документ буде представлено на Саміті ООН зі зміни клімату. У звіті наголошується на очевидному і зростаючому розриві між узгодженими цілями по боротьбі з глобальним потеплінням та реальністю.

Науковці відзначають необхідність фундаментальних соціально-економічних перетворень і заходів щодо скорочення викидів вуглецю в ключових секторах (землекористування та енергетика) для запобігання небезпечного глобального потепління з потенційно незворотними наслідками.

Оцінка провідних світових експертів з клімату і наукових організацій дана не тільки перед самітом ООН, але і на тлі масових акцій у всьому світі щодо "кліматичного удару". Тоді генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про "кліматичну надзвичайну ситуацію". Також він закликав світових лідерів "не приїжджати на Саміт із красивими промовами... приїжджайте з конкретними планами".

Науковці заявили про різкі темпи кліматичних змін (twitter.com/UN_News_Centre)

У доповіді вчені зазначають, що кліматичні зміни сильніші та швидші, ніж вказувалося в оцінках і прогнозах 10-річної давності. Так, зараз існує реальний ризик перетину критичних переломних моментів.

Наприклад, у звіті показано, що середня глобальна температура за 2015-2019 роки знаходиться на рівні, який є найтеплішим з усіх аналогічних періодів за всю історію спостережень. В даний час він оцінюється на 1,1 C (плюс-мінус 0,1 C) вище, ніж у доіндустріальні (1850-1900) часи.

Фото: twitter.com/WMO

Широко поширені і тривалі хвилі тепла, рекордні пожежі та інші руйнівні явища, такі як тропічні циклони, повені та посуха, зробили серйозний вплив на соціально-економічний розвиток і навколишнє середовище. Більше того, оскільки зміна клімату посилюється, міста особливо вразливі до таких впливів, як тепловий стрес і можуть відігравати ключову роль у скороченні викидів на місцевому та глобальному рівнях.

На цьому тлі досягнення цілей, встановлених Паризькою угодою 2015 року, вимагає негайних і всеосяжних дій, що охоплюють глибоку декарбонизацію, доповнену політичними заходами, захистом і поліпшенням поглиначів вуглецю і біорізноманіття, а також зусиллями з видалення СО2 з атмосфери.

Відео: YouTube / World Meteorological Organization - WMO

Як повідомлялося раніше, підняття рівня Світового океану внаслідок глобального потепління призведе до масштабних наслідків для нашої планети і потягне за собою затоплення цілих міст, промислових і екологічно небезпечних об'єктів, у тому числі й в Україні. Екологи розповіли, що у прогнозованій зоні затоплення в нашій країні - 590 населених пунктів.