Клиентка ПриватБанка рассказала о пропаже денег с карточки: "каждый может быть на моем месте"

ПриватБанк угодил в новый скандал из-за пропажи денег с банковского счета, и на этот раз у клиента "улетели" средства с зарплатной карточки без его ведома, без СМС уведомлений, игнорируя установленный лимит на переводы, в размере почти 35 тысяч гривен.

При этом, как отмечает жертва такой махинации, в финансовом учреждении возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрения ее заявления с обжалованием операций по банковской карте.

По словам женщины, еще в конце мая около половины пятого утра в воскресенье, когда у всех выходной, с ее личной зарплатной карточки внезапно были переведены все имеющиеся средства на интернет развлечения.

"Самое главное, что СМС оповещения о снятии средств не было! Лимит на перевод стоял 500 грн! Карта спокойно была дома, пароли в голове... Никому я ничего не передавала! Я адекватный, умный человек!" - описала ситуацию пани Татьяна.

Также она опубликовала скрины с уведомлений о совершении денежных переводов, которые проходили по одной-две операции в минуту по 4999 гривен, до тех пор, пока все средства не закончились.

Киевлянка рассказала, что заблокировала карточку, обратилась по факту непонятного снятия суммы с жалобой в ПриватБанк, написала заявление в полицию о мошенничестве. Кроме того, обращалась в министерство финансов Украины, Нацбанк, киберполицию.

"Результат такой - никаких денег мне не вернули, и сегодня любимый ПриватБанк направил письмо о том, что банк не может вернуть деньги. Не может! Мои собственные средства! Пишу об этом потому, что каждый может быть на моем месте! Знайте, вы не защищены никак, никто не поможет, конечно, если у вас нет связей везде (банк, полиция т.д). У меня их, к сожалению, нет, потому всем безразлично! Будьте бдительны, хотя как? Сама не знаю", - эмоционально отмечает Хода в своем посте, предупреждая украинцев о такой новой схеме мошенничества.

Также в сети в комментариях появилась реакция ПриватБанка, с заявлением о проведении в настоящее время проверки.

"Обжалование операций по вашей карте осуществляется согласно правилам установленных международной платежной системой. Со своей стороны мы готовим всю необходимую информацию и отправляем запрос. В настоящее время вместе с вами ожидаем результатов рассмотрения от платежной системы и дополнительно сообщим вам после рассмотрения заявок на возврат средств", - говорится в ответе банка.

Примечательно, что пани Татьяна перед этим получила от ПриватБанка письмо, в котором говорилось о не возврате денег, которые у нее пропали.

ПриватБанк попал в скандал из-за непонятного перевода всех денег с банковской карточки клиента (фото: facebook.com/tanyakhoda)

Пользователи сети возмущаются такой ситуацией и сочувствуют киевлянке, которая, очевидно, стала жертвой новой мошеннической схемы по краже денег с карточки.

С карточки ПриватБанка без ведома клиента были переведены все деньги (фото: facebook.com/tanyakhoda)