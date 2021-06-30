Клієнтка ПриватБанку розповіла про зникнення грошей з картки: "кожен може бути на моєму місці"

ПриватБанк потрапив у новий скандал через зникнення грошей з банківського рахунку, і цього разу у клієнта "полетіли" кошти з зарплатної картки без його відома, без СМС повідомлень, ігноруючи встановлений ліміт на перекази, у розмірі майже 35 тисяч гривень.

При цьому, як зазначає жертва такої махінації, у фінансовій установі повертати гроші їй не поспішають, посилаючись на процедуру перевірки та розгляду її заяви з оскарженням операцій по банківській картці.

За словами жінки, ще наприкінці травня близько пів на п'яту ранку в неділю, коли у всіх вихідний, з її особистої зарплатної картки раптово були переказані всі наявні кошти на інтернет розваги.

"Найголовніше, що СМС оповіщення про зняття коштів не було! Ліміт на переказ стояв 500 грн! Карта спокійно була вдома, паролі в голові... Нікому я нічого не передавала! Я адекватна, розумна людина!" - описала ситуацію пані Тетяна.

Також вона опублікувала скріни з повідомлень про здійснення грошових переказів, які проходили по одна-дві операції на хвилину по 4999 гривень, доти, доки всі кошти не закінчилися.

Киянка розповіла, що заблокувала картку, звернулася за фактом незрозумілого зняття суми зі скаргою в ПриватБанк, написала заяву в поліцію про шахрайство. Крім того, зверталася до Міністерства фінансів України, Нацбанку, кіберполіції.

"Результат такий - ніяких грошей мені не повернули, і сьогодні улюблений ПриватБанк направив лист про те, що банк не може повернути гроші. Не може! Мої власні кошти! Пишу про це тому, що кожен може бути на моєму місці! Знайте, ви не захищені ніяк, ніхто не допоможе, звичайно, якщо у вас немає зв'язків скрізь (банк, поліція тощо). У мене їх, на жаль, немає, тому всім байдуже! Будьте пильні, хоча як? Сама не знаю", - емоційно зазначає Хода у своєму пості, попереджаючи українців про таку нову схему шахрайства.

Також в мережі в коментарях з'явилася реакція ПриватБанку, із заявою про проведення нині перевірки.

"Оскарження операцій по вашій картці здійснюється згідно правил встановлених міжнародною платіжною системою. Зі своєї сторони ми готуємо всю необхідну інформацію та відправляємо запит. На даний час разом із вами очікуємо результатів розгляду від платіжної системи та додатково повідомимо вас після розгляду заявок на повернення коштів", - йдеться у відповіді банку.

Примітно, що пані Тетяна перед цим отримала від ПриватБанку лист, в якому говорилося про не повернення грошей, які у неї зникли.

ПриватБанк потрапив у скандал через незрозуміле переведення всіх грошей з банківської картки клієнта (фото: facebook.com/tanyakhoda)

Користувачі мережі обурюються такою ситуацією і співчувають киянці, яка, очевидно, стала жертвою нової шахрайської схеми по крадіжці грошей з картки.

З картки ПриватБанку без відома клієнта були переказані всі гроші (фото: facebook.com/tanyakhoda)