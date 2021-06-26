ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства

Новина українською →
Киев, Суббота 26 июня 2021 14:54
В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства Фото: в работе ПриватБанка произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

По его словам, банк просит прощения у клиентов за неудобства.

"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил он.

ПриватБанк - один из крупнейших банков Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк сбой
NEWS
В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства
В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун